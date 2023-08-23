Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Минобороны РФ сообщило об очередном беспилотнике, который пытался атаковать Белгородскую область. Атаку пресекли сегодня, 23 августа, около 11:30. Уточняется, что упомянутый БПЛА был самолётного типа.
«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале военного ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
Напомним, 23 августа трое мирных жителей погибли в результате повторного обстрела села Лавы в Валуйском горокруге. Произошло это на территории санатория. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Погибшие в тот момент были на улице.