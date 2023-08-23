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Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области

Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области

23 августа 2023, 09:49
Фото: Midjourney
БПЛА обнаружили и сбили с помощью ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет.
Сюжет
Пво

Минобороны РФ сообщило об очередном беспилотнике, который пытался атаковать Белгородскую область. Атаку пресекли сегодня, 23 августа, около 11:30. Уточняется, что упомянутый БПЛА был самолётного типа.

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале военного ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Напомним, 23 августа трое мирных жителей погибли в результате повторного обстрела села Лавы в Валуйском горокруге. Произошло это на территории санатория. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Погибшие в тот момент были на улице.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Наталья Корявых#Минобороны#Спецоперация#СВО
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