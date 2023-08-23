Машинист экскаватора в Белгородской области случайно откопал 250-килограммовую бомбу

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Покровке Ивнянского района 22 августа обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Произошло это в карьере во время добычи песка. Машинист экскаватора случайно откопал боеприпас.
Прибывшие на место специалисты установили, что находкой оказалась немецкая фугасная авиабомба SС. Её масса составляет 250 килограммов. При взрыве радиус разлёта осколков достигает более 1 тыс. метров.
Место находки оцепили. Взрывотехники осторожно достали бомбу из карьера, погрузили на спецавтомобиль и отвезли на полигон, где уничтожили.
Как сообщили в МЧС, это третий раз с начала года, когда в песчаном карьере обнаруживают такие находки. Авиабомбы массой в 250 килограммов здесь изъяли 13 февраля и 13 мая.