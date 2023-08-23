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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Машинист экскаватора в Белгородской области случайно откопал 250-килограммовую бомбу

Машинист экскаватора в Белгородской области случайно откопал 250-килограммовую бомбу

23 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI
Произошло это в карьере в Ивнянском районе. Бомбу вывезли на спецполигон и уничтожили. Интересно, что это уже третья авиабомба, которую обнаружили с начала года в этом карьере. Подробности сообщает региональное управление МЧС.

В Покровке Ивнянского района 22 августа обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Произошло это в карьере во время добычи песка. Машинист экскаватора случайно откопал боеприпас.

Прибывшие на место специалисты установили, что находкой оказалась немецкая фугасная авиабомба SС. Её масса составляет 250 килограммов. При взрыве радиус разлёта осколков достигает более 1 тыс. метров.

Место находки оцепили. Взрывотехники осторожно достали бомбу из карьера, погрузили на спецавтомобиль и отвезли на полигон, где уничтожили.

Как сообщили в МЧС, это третий раз с начала года, когда в песчаном карьере обнаруживают такие находки. Авиабомбы массой в 250 килограммов здесь изъяли 13 февраля и 13 мая.

Авиабомба, найденная в песчаном карьереАвиабомба, найденная в песчаном карьере
Авиабомба, найденная в песчаном карьереАвиабомба, найденная в песчаном карьере
Авиабомба, найденная в песчаном карьереАвиабомба, найденная в песчаном карьере
Авиабомба, найденная в песчаном карьере
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Ивнянский район#Великая Отечественная война#Экскаватор#Авиабомба#Инна Рогова#Песчаный карьер#Покровка
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