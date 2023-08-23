Ломившегося в подъезд белгородца могут оштрафовать по закону о тишине

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Белгородец ломился в подъезд ранним утром 22 августа, за что ему теперь грозит наказание. Инцидент произошёл на Чумичова, 24б в 4:20 утра. Мужчина долгое время пытался попасть в подъезд. Очевидцы сняли происходившее и опубликовали в Сети.
Видео попало в поле зрения правоохранителей. Согласно информации УМВД, видеозапись содержала признаки нарушения регионального закона о тишине. Сообщается, что белгородец долгое время кричал и стучал в дверь, из-за чего испугались местные жители.
В ходе проверки полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 42-летний житель Белгорода. На него составили протокол. Материалы дела направили для рассмотрения в административную комиссию. Как уточнили в МВД, теперь горожанину грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.