Ломившегося в подъезд белгородца могут оштрафовать по закону о тишине

В ходе проверки полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 42-летний житель Белгорода. На него составили протокол. Материалы дела направили для рассмотрения в административную комиссию. Как уточнили в МВД, теперь горожанину грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.