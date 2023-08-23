Лицей в Белгороде попал в топ-200 лучших школ России

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Лицей №9 в Белгороде вошёл в топ-200 лучших школ РФ, заняв 133-е место. Рейтинг составляли на основе конкурентоспособности выпускников.
Это единственная школа областного центра и региона в целом, вошедшая в список. Более того, ни одна школа городов Центрального Черноземья, за исключением вышеуказанной, в топ не попала.
Доля олимпиадников в белгородском лицее составляет 20,3%. Доля выпусников, поступивших на бюджетные места в вузах, — 36,5%, доля зачисленных по договору — 43,2%.
Добавим, что лидерами этого рейтинга стали две школы из Москвы и одна из Подмосковья. Речь о специализированном учебно-научном центре МГУ, физтех-лицее им. Капицы в Долгопрудном, а также лицее «Вторая школа».
Напомним, ранее Бел.Ру публиковало рейтинг десяти лучших школ Белгородской области. Оценивали учреждения по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы РФ. В итоге лучшей школой региона в этом году признали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Лицей № 9 был в этом списке на третьем месте.