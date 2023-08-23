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Published Сегодня, 13:27

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Лицей в Белгороде попал в топ-200 лучших школ России

Лицей в Белгороде попал в топ-200 лучших школ России

23 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Лицей №9 занял 133-е место в стране. Лучшие школы определяли по конкурентоспособности выпускников. Топ опубликовало рейтинговое агентство RAEX.
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Рейтинг

Лицей №9 в Белгороде вошёл в топ-200 лучших школ РФ, заняв 133-е место. Рейтинг составляли на основе конкурентоспособности выпускников.

Это единственная школа областного центра и региона в целом, вошедшая в список. Более того, ни одна школа городов Центрального Черноземья, за исключением вышеуказанной, в топ не попала.

Доля олимпиадников в белгородском лицее составляет 20,3%. Доля выпусников, поступивших на бюджетные места в вузах, — 36,5%, доля зачисленных по договору — 43,2%.

Добавим, что лидерами этого рейтинга стали две школы из Москвы и одна из Подмосковья. Речь о специализированном учебно-научном центре МГУ, физтех-лицее им. Капицы в Долгопрудном, а также лицее «Вторая школа».

Напомним, ранее Бел.Ру публиковало рейтинг десяти лучших школ Белгородской области. Оценивали учреждения по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы РФ. В итоге лучшей школой региона в этом году признали Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Лицей № 9 был в этом списке на третьем месте.

Названы лучшие школы Белгородской области: кто вошёл в топ-10
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#Белгородская область#Рейтинг#Образование#Школа#Выпускники#Белгород#Наталья Корявых#Конкурентоспособность#Лицей №9#RAEX
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