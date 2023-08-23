Коммунальные услуги: кто из шебекинцев не будет платить за ресурсы даже в августе

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
По словам чиновника, по решению оперштаба касаемо Шебекинского горокруга и ряда населённых пунктов (Шебекино, Новая Таволжанка), где сложилась сложная оперативная обстановка, правительство и губернатор приняли решение приостановить, не начислять и не взимать платежи за потребление коммунальных ресурсов и жилищных услуг за июнь и июль.
Такое решение было принято в связи с тем, что большое количество людей временно покинули эти территории. Также были большие повреждения по линии энергетики. Несколько основных головных объектов были выведены из строя на протяжении почти всего июня.
Алексей Ботвиньев
Ботвиньев добавил, что сейчас оперативная обстановка улучшилась, население Шебекинского горокруга начало возвращаться в свои жилые помещения, поэтому с 1 августа платежи возобновились. Исключением являются жилые помещения, которые на сегодняшний день повреждены.
Когда восстановительные работы начинались, были созданы комиссии, которые проводили подомовой обход. Все данные по всем жилым помещениям в штабе есть. Поэтому ни одно жилое помещение мы не упустим. Сейчас уже сформированы графики восстановительных работ.
Алексей Ботвиньев
При этом чиновник отметил, что возможны сбои в программе по начислению платежей. Если такие вопросы возникают, власти готовы по каждому обращению точечно отработать.