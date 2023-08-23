Коммунальные услуги: кто из шебекинцев не будет платить за ресурсы даже в августе

По словам чиновника, по решению оперштаба касаемо Шебекинского горокруга и ряда населённых пунктов (Шебекино, Новая Таволжанка), где сложилась сложная оперативная обстановка, правительство и губернатор приняли решение приостановить, не начислять и не взимать платежи за потребление коммунальных ресурсов и жилищных услуг за июнь и июль.