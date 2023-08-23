Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории. 20 августа в Воронежской области отобрали 14 проб говядины и продукции, находившейся на совместном хранении, и направили их в белгородскую испытательную лабораторию. Возбудителя заболевания обнаружили в двух образцах.
Известно, что заражённое мясо поступило от личного подсобного хозяйства в Панинском районе Воронежской области. Затем пробы взяли в камерах хранения ООО УК «Торс» — рынок «1000 мелочей». В итоге сибирскую язву там нашли.
Россельхознадзор выдал требования о приостановлении реализации, перемещения, вывоза животноводческой продукции с рынка. 22 августа специалисты уничтожили опасную продукцию. Уточняется, что её сожгли.
Тем временем в Валуйском округе Белгородской области у крупного рогатого скота нашли листериоз. Опасное заболевание передаётся и человеку. На территории, где обнаружили болезнь, ввели карантин.