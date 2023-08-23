Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории. 20 августа в Воронежской области отобрали 14 проб говядины и продукции, находившейся на совместном хранении, и направили их в белгородскую испытательную лабораторию. Возбудителя заболевания обнаружили в двух образцах.