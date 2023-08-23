Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории

Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории

23 августа 2023, 09:05
Фото: 1MI
20 августа в Воронежской области, где обнаружили сибирскую язву, отобрали 14 проб от говядины и направили их в белгородскую испытательную лабораторию. В двух образцах нашли возбудителя заболевания, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Говядину с сибирской язвой уничтожили после проверки в белгородской лаборатории. 20 августа в Воронежской области отобрали 14 проб говядины и продукции, находившейся на совместном хранении, и направили их в белгородскую испытательную лабораторию. Возбудителя заболевания обнаружили в двух образцах.

Известно, что заражённое мясо поступило от личного подсобного хозяйства в Панинском районе Воронежской области. Затем пробы взяли в камерах хранения ООО УК «Торс» — рынок «1000 мелочей». В итоге сибирскую язву там нашли.

Россельхознадзор выдал требования о приостановлении реализации, перемещения, вывоза животноводческой продукции с рынка. 22 августа специалисты уничтожили опасную продукцию. Уточняется, что её сожгли.

Тем временем в Валуйском округе Белгородской области у крупного рогатого скота нашли листериоз. Опасное заболевание передаётся и человеку. На территории, где обнаружили болезнь, ввели карантин.

У скота в Белгородской области нашли опасное заболевание: заразиться может и человек
Узнать подробнее
Читайте также:
В старооскольском селе ввели карантин из-за бешенстваВ Старом Осколе ввели карантин из-за бешенстваВ Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе
#Общество#Белгородская область#Проверка#Лаборатория#Исследование#Сибирская язва#Говядина#Наталья Корявых#Воронежская область
Подпишитесь
Стали известны подробности о погибших при атаке ВСУ на белгородский санаторий
Сегодня, 10:13
Несколько сёл в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ: есть разрушения
Сегодня, 09:23
В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на Есенина
Сегодня, 08:38
Погибли люди, пострадали дома и санаторий: последствия атак на Белгородскую область
Сегодня, 09:58
Коммунальные услуги: кто из шебекинцев не будет платить за ресурсы даже в августе
Сегодня, 09:52
«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель
Сегодня, 08:19