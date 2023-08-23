Гладков рассказал о старте четвёртого этапа бизнес-конкурса «Новые возможности»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Вячеслав Гладков сообщил, что конкурс позволит всем желающим перейти от идеи к реально действующему бизнесу. Помогают в этом процессе опытные наставники, обучающие программы, семинары и мастер-классы.
По итогам первых трёх этапов было создано 1200 субъектов малого и среднего бизнеса, большая часть которых сегодня успешно работает, зарабатывает деньги, платит налоги, платит заработную плату тем, кто был набран в штат этих предприятий, то есть успешно развивается.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что по итогам конкурса по десяти направлениям будут выданы гранты до полутора миллионов рублей за счёт областных средств. Потратить их можно будет на развитие бизнеса.
Напомним, что первый конкурс «Новые возможности» прошёл в 2021 году, в итоге было создано 400 новых компаний малого и среднего бизнеса. Победитель выиграл 1 млн рублей. Им стал Евгений Аверьянов, который планировал провести цифровизацию проектно-изыскательных работ для строительной отрасли.