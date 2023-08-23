Гладков: Белгородской области выделили дополнительно 150 млн рублей на соцконтракты

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Как рассказал губернатор, области выделили дополнительно 150 млн рублей на реализацию в 2023 году социального контракта.
Напомню, что у нас уже бюджет составлял порядка 770 миллионов рублей, и сегодняшняя помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать достаточно существенный доход для своей семьи.
Вячеслав Гладков
Глава региона подчеркнул, что все, у кого есть потребность в поддержке, могут обращаться в администрации городов, районов, округов и в органы социальной защиты Белгородской области.
Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается.
Вячеслав Гладков
За помощь губернатор поблагодарил министра Антона Котякова.