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Гладков: Белгородской области выделили дополнительно 150 млн рублей на соцконтракты

Гладков: Белгородской области выделили дополнительно 150 млн рублей на соцконтракты

23 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
На своих страницах в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации пришла хорошая новость о выделении региону дополнительных средств.
Сюжет
Бюджет

Как рассказал губернатор, области выделили дополнительно 150 млн рублей на реализацию в 2023 году социального контракта.

Напомню, что у нас уже бюджет составлял порядка 770 миллионов рублей, и сегодняшняя помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать достаточно существенный доход для своей семьи.
Вячеслав Гладков

Глава региона подчеркнул, что все, у кого есть потребность в поддержке, могут обращаться в администрации городов, районов, округов и в органы социальной защиты Белгородской области.

Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается.
Вячеслав Гладков

За помощь губернатор поблагодарил министра Антона Котякова.

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#Общество#Белгородская область#Бюджет#Вячеслав Гладков#Соцконтракт#Артем Черненко#Хорошие новости#Дополнительные средства#Органы социальной защиты
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