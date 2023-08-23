Росавиация: на борту разбившегося самолёта был Пригожин

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
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Updated Сегодня, 20:53
В Росавиации подтвердили, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился на борту частного самолёта Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Бизнес-джет потерпел крушение близ населённого пункта Куженкино в Тверской области.
Всего на борту находились 10 человек, включая трёх членов экипажа: Дмитрий Уткин, Макарян Евгений, Пропустин Сергей, Тотмин Александр, Чекалов Валерий, Матусеев Николай, Левшин Алексей, Каримов Рустан, Распопова Кристина.
Также Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. На место выехала следственная группа.
Отметим, Росавиация ранее сообщала, что Евгений Пригожин значился в списках рухнувшего самолёта.