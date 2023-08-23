Росавиация: на борту разбившегося самолёта был Пригожин

В Росавиации подтвердили, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился на борту частного самолёта Embraer Legacy, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Бизнес-джет потерпел крушение близ населённого пункта Куженкино в Тверской области.