«Врачи перешли в частные клиники»: белгородцам объяснили большие очереди в травмпункт

«В одной большой очереди стоят мамы с грудничками, где переломы у детей серьёзные, подростки с лёгкими ушибами, люди с повторным осмотром, пришедшие на прививки, те, кто стоять вообще не могут. И всё это длится от трёх до шести часов. И все стоят в одной очереди. Дети плачут, остальные переживают, некоторые тихо терпят. И всё это происходит изо дня в день», — пишет белгородка.