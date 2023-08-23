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В детской больнице Белгорода объяснили большие очереди к травматологу

«Врачи перешли в частные клиники»: белгородцам объяснили большие очереди в травмпункт

23 августа 2023, 14:16
Фото: 1MI

В детской больнице Белгорода объяснили большие очереди к травматологу

Люди вынуждены сидеть в очереди по несколько часов. Причём ситуация, как говорит женщина, длится уже некоторое время. Главврач детской областной больницы объяснила, что это связано с нехваткой кадров.

Белгородцы вынуждены сидеть в очереди в травмпункте детской больницы на улице Архиерейской по несколько часов. На ситуацию пожаловалась жительница Белгорода. По её словам, люди сидят по 3-6 часов, в том числе с маленькими детьми. Женщина попросила о помощи.

«В одной большой очереди стоят мамы с грудничками, где переломы у детей серьёзные, подростки с лёгкими ушибами, люди с повторным осмотром, пришедшие на прививки, те, кто стоять вообще не могут. И всё это длится от трёх до шести часов. И все стоят в одной очереди. Дети плачут, остальные переживают, некоторые тихо терпят. И всё это происходит изо дня в день», — пишет белгородка.

На комментарий отреагировала главврач детской областной больницы Ирина Кизилова. Медик признала проблему и объяснила, что такая ситуация вышла из-за нехватки кадров. По её словам, травматологи уволились и перешли на работу в частные клиники, поэтому увеличить количество принимающих врачей невозможно. Однако, как утверждает Кизилова, кадры ищут.

Администрацией больницы ведётся работа по привлечению к работе в травмпункте врачей-травматологов. Приносим извинения за причинённые неудобства.
Ирина Кизилова, главврач детской областной больницы
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