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Частный самолёт с Евгением Пригожиным в списках разбился в Тверской области

Частный самолёт с Евгением Пригожиным в списках разбился в Тверской области

23 августа 2023, 17:19
О находящемся на борту Пригожине сообщили в Росавиации. По предварительным данным, все 10 членов экипажа погибли.

Сегодня, 23 августа, рядом с селом в Тверской области потерпел крушение частный самолёт Embraer Legacy 600. Самолёт летел из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным пресс-службы МЧС России, на борту находились 10 человек, включая трёх членов экипажа. В Росавиации сообщили, что самолёт принадлежал ЧВК «Вагнер», а на его борту в момент крушения находился Евгений Пригожин. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

МЧС продолжают поисковые работы, а Росавиация сообщила о начале расследования произошедшей катастрофы.

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#Происшествия#Погибшие#Тверская область#Крушение самолёта#Евгений Пригожин#Александра Склярова#Крушение самолета
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