Частный самолёт с Евгением Пригожиным в списках разбился в Тверской области

По данным пресс-службы МЧС России, на борту находились 10 человек, включая трёх членов экипажа. В Росавиации сообщили, что самолёт принадлежал ЧВК «Вагнер», а на его борту в момент крушения находился Евгений Пригожин. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.