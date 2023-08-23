Брендированные корпоративные подарки: инструмент рекламы и лояльности

Корпоративные подарки на Новый год — не только приятный жест. Это инвестиция в отношения с теми, кто важен для бизнеса. Презент может стать мостом, который укрепляет доверие и показывает уважение. С психологической точки зрения такой жест может вызвать чувство благодарности и желание взаимодействовать с организацией в дальнейшем.