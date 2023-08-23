Беженцы погибли в санатории, а школа в Белгороде попала в список лучших: итоги дня

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», с момента создания до 22 мая текущего года этот пост занимал Александр Новаков. Затем на его место пришёл Дмитрий Ткаченко, руководивший организацией с 23 мая по 25 июня. После пришёл Андрей Митичкин, который проработал всего два месяца — с 26 июня по 21 августа.