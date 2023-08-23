Беженцы погибли в санатории, а школа в Белгороде попала в список лучших: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
23 августа ВСУ с помощью беспилотника атаковали санаторий в селе Лавы Валуйского горокруга. Погибли три человека. Здание при этом атаковали дважды.
Сегодня утром противник сбросил гранаты на территорию санатория. В результате происшествия выбило несколько окон, повреждения получил фасад. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, никто на тот момент не пострадал.
Однако через некоторое время санаторий вновь атаковали. Люди находились на улице, когда ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство. Двое мужчин погибли на месте. Ещё одного пытались спасти врачи, но он получил ранения, не совместимые с жизнью.
Как выяснилось, двое погибших — беженцы из белгородского приграничья. Сообщалось, что один из них — пенсионер, другому было 28 лет. Третий был работником местной котельной. Глава региона выразил соболезнования всем близким и пообещал, что власти окажут им необходимую поддержку.
Добавим, что сегодня сразу несколько сёл Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. Разрушения зафиксировали в Козинке Грайворонского округа. Повредило девять домов и машину. Также под огнём были Сподарюшино, Дроновка и Пороз.
Эксперты RAEX назвали десять лучших школ Белгородской области. Общеобразовательные учреждения оценивали по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
По оценке специалистов, лучшим общеобразовательным учреждением региона стал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат. Второе и третье места заняли Центр образования №1 и лицей №9.
Помимо них в списке оказались Шуховский лицей, лицей №32, гимназии №22 и №3, лицей №10 в областном центре. В Старом Осколе лучшими признали школы №20 и №40.
Однако не только эти школы региона отличились. Лицей №9 в Белгороде вошёл в топ-200 лучших школ РФ, заняв 133-е место. Только лидеров по стране выбирали на основе конкурентоспособности выпускников.
Добавим, что это единственная школа в Белгороде и области, которая попала в список. Более того, в рейтинге нет ни одной школы из других городов Центрального Черноземья.
В Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководитель. Новым и. о. директора организации назначили Анастасию Бодякову. В должность она вступила 21 августа. Интересно, что организация появилась 9 апреля 2022 года, но за это время уже пережила три смены руководства.
Согласно данным «Спарк-Интерфакс», с момента создания до 22 мая текущего года этот пост занимал Александр Новаков. Затем на его место пришёл Дмитрий Ткаченко, руководивший организацией с 23 мая по 25 июня. После пришёл Андрей Митичкин, который проработал всего два месяца — с 26 июня по 21 августа.
Добавим, что за прошлый год дирекция организовала 11 мероприятий, в том числе «Белгород в цвету» и День города.