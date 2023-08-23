Белгородские парки и зоны отдыха: где семьям с детьми устроить пикник?

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Лето скоро закончится, а значит, пора почаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Семьям с детьми это сделать проще — в Белгороде и рядом с ним много мест, где можно устроить семейные пикники или просто интересно провести время с детьми.
Хорошим вариантом для прогулок с семьёй станет «Пикник-парк» — эта зона отдыха находится в черте города, правда, добраться до места бывает трудно. Автобусы до парка ходят только в будние дни, в выходные же придётся добираться на другом автобусе и выходить на остановке «Аквапарк», от которой ещё идти около километра до зоны отдыха.
А вот белгородцам с личным транспортом посетить парк будет проще. Там и место для стоянки тоже найдётся: на въезде в парк есть вместительная бесплатная парковка.
Многие семьи с детьми выбирают «Пикник-парк» из-за большого выбора развлечений на свежем воздухе. Кто-то приезжает туда снять беседку, где можно пожарить шашлыки, кто-то выбирает обустроенный пляж с лежаками и волейбольной площадкой.
Для любителей спорта в зоне отдыха также оборудованы тропинка для скандинавской ходьбы и велодорожки, на которых часто катаются велосипедисты или дети на роликах. Кстати, в парке также можно взять на прокат велосипеды: для детей стоимость за час составит 100 рублей, для взрослых — 200.
Но чаще всего в «Пикник-парк» едут из-за большого количества развлечений для детей: тут и верёвочный парк, и детский городок, и соломенный лабиринт. Кроме того, есть множество детских площадок. Например, 19 августа была открыта новая локация для игр.
Однако и минусы тоже есть: многие белгородцы жалуются на курящих людей и маленький выбор мест, где можно вкусно и недорого перекусить.
Самым популярным местом в Белгороде всё ещё остаётся парк Победы, который находится в самом центре города. До него добраться проще, чем в другие парки, а различные мероприятия тут устраивают втрое чаще, чем где-либо ещё.
Сквер на месте парка основали в честь победы в Великой Отечественной войне ещё в 1960-е годы. Позже парк только расширяли: сначала появилась стела, потом памятник, затем появились новые деревья, скульптуры, лавочки и дорожки.
С официального открытия парка в 1989 году многое изменилось: он стал ещё шире, детских и спортивных площадок стало больше, а набережная Везёлки стала красивее.
Сейчас в парке Победы проводят время и семьи с детьми, и пенсионеры, и подростки, и спортсмены. На набережной часто устраиваются концерты или кинопоказы, поблизости есть множество кафе с невысокими ценами.
Но самое важное: в парке много деревьев и газона, где семьи с детьми могут устроить пикники. Например, рядом с фонтанами, рядом с речкой или в тени деревьев.
В случае, если семейный отдых с детьми хочется совместить с купанием, отлично подойдёт пляж «Пескарьер», который находится рядом с сосновым лесом.
Совсем недавно, в 2020 году, пляж обустроили: установили там дощатые настилы, зонтики от солнца и лежаки, оборудовали раздевалками и вышками для спасателей. Для детей также есть специальная зона купания. Поблизости же размещено кафе, где можно купить воду или мороженое ребёнку.
Семейный пикник можно устроить рядом с сосновым лесом: и подальше от людей, и близко к пляжу. Детям точно понравится собирать шишки и бегать среди деревьев. Только нужно обязательно запастись спреем от комаров и клещей.
Добраться до пляжа можно как на автобусе, так и на личном транспорте. Для автомобиля там есть большая парковка, а для велосипедистов — специальная велодорожка, начинающаяся на улице Волчанская.
Тем белгородцам, у кого личного транспорта нет, можно добраться до пляжа на автобусе. Выбор маршрутов достаточно обширный: № 10, 34, 35, 36, 39, 103, 123 и 129. Правда после остановки придётся немного пройтись: выйти на «Зоопарке» или «Заводе Фрез» и идти порядка двух километров до пляжа. Однако часть пути будет проходить рядом с сосновым лесом, что скрасит дорогу.
Хорошим выбором для семейного пикника станет парк в центре посёлка Дубовое, находится он недалеко от города. Сам парк совсем небольшой: обойти полностью его можно примерно за полчаса.
Спустившись вниз по лестнице от ДК, белгородцы и гости региона попадают к главной достопримечательности и символу посёлка — к дубу-долгожителю. Высота дуба достигает 17 метров, а обхват ствола — порядка пяти метров.
Рядом с дубом есть большая территория с газоном, где любители пикников часто и подолгу проводят время. Кроме того, недалеко от дерева есть небольшой прудик, где обитают утки, водяные курочки и болотницы. На берегу пруда также обустроена специальная зона для отдыха с беседками и мангалами. Для детей также есть детские площадки.
Но некоторые жители жалуются, что в парке всё-таки не хватает лавочек и скамеек, где можно было бы посидеть и полюбоваться природой. Для кого-то в зоне отдыха слишком грязно, а пруд «воняет болотом».