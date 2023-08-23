Белгородские парки и зоны отдыха: где семьям с детьми устроить пикник?

Рядом с дубом есть большая территория с газоном, где любители пикников часто и подолгу проводят время. Кроме того, недалеко от дерева есть небольшой прудик, где обитают утки, водяные курочки и болотницы. На берегу пруда также обустроена специальная зона для отдыха с беседками и мангалами. Для детей также есть детские площадки.