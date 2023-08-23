Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Здание имеет оригинальную архитектуру, так как проект разрабатывался специально для Белгорода и учитывал место размещения — внутри уже существующей застройки. В нем оборудовано восемь залов: два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и даже гостиница для иногородних спортсменов. Одновременно здесь смогут заниматься до 500 человек.
Для подключения спортивного комплекса к централизованному электроснабжению энергетики проложили две кабельные линии и выполнили реконструкцию питающей трансформаторной подстанции, оснастив ее прямым каналом передачи данных в Центр управления сетями энергетиков. Основными объектами потребления станут освещение, системы вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение и другое технологическое оборудование.
Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.
«Больше тысячи белгородских ребятишек — надежа и гордость нашего спорта — с нетерпением ждут открытия. Понимая это, мы сделали все от нас зависящее, чтобы гимнастический комплекс с красивым и звучным названием „Сирень“ получил надежное и качественное электроснабжение. На сегодня и сети, и источники питания введены в эксплуатацию», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.