Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»

Здание имеет оригинальную архитектуру, так как проект разрабатывался специально для Белгорода и учитывал место размещения — внутри уже существующей застройки. В нем оборудовано восемь залов: два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и даже гостиница для иногородних спортсменов. Одновременно здесь смогут заниматься до 500 человек.