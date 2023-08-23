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Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение нового гимнастического центра «Сирень»

23 августа 2023, 12:43
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к сетям новый центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте, расположенный на улице Мокроусова в областном центре. Максимальная присоединенная мощность объекта составила 660 кВт.

Здание имеет оригинальную архитектуру, так как проект разрабатывался специально для Белгорода и учитывал место размещения — внутри уже существующей застройки. В нем оборудовано восемь залов: два основных и шесть тренировочных, а также раздевалки, подсобные помещения и даже гостиница для иногородних спортсменов. Одновременно здесь смогут заниматься до 500 человек.

Для подключения спортивного комплекса к централизованному электроснабжению энергетики проложили две кабельные линии и выполнили реконструкцию питающей трансформаторной подстанции, оснастив ее прямым каналом передачи данных в Центр управления сетями энергетиков. Основными объектами потребления станут освещение, системы вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение и другое технологическое оборудование.

Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Больше тысячи белгородских ребятишек — надежа и гордость нашего спорта — с нетерпением ждут открытия. Понимая это, мы сделали все от нас зависящее, чтобы гимнастический комплекс с красивым и звучным названием „Сирень“ получил надежное и качественное электроснабжение. На сегодня и сети, и источники питания введены в эксплуатацию», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Общество#Сирень#Белгородэнерго#Белгород#Россети#Гимнастический центр#Артем Черненко
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