Baza: отдел полиции в белгородском приграничье не досчитался оружия и боеприпасов

Во время атаки сотрудников полиции и часть имущества пришлось эвакуировать в срочном порядке. Сразу всё забрать не удалось, а здание во время обстрела загорелось. После того, как пожар закончился, правоохранители вернулись к разрушенному зданию и начали доставать из-под завалов оставшиеся вещи.