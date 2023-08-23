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При обстреле здания полиции в Шебекино уничтожено 200 раритетных патронов

Baza: отдел полиции в белгородском приграничье не досчитался оружия и боеприпасов

23 августа 2023, 06:42
Фото: 1MI

При обстреле здания полиции в Шебекино уничтожено 200 раритетных патронов

Как выяснилось, часть оружия и патронов была уничтожена при очередном обстреле. Речь об автомате Калашникова и порядка 1,5 тыс. патронов. Обнаружилась пропажа во время инвентаризации.
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Обстрел

Отдел МВД в Шебекино при инвентаризации не досчитался части оружия и боеприпасов. Выяснилось, что их уничтожило при очередном артиллерийском обстреле. В числе утраченных оказались 200 раритетных патронов.

Как сообщает источник, недостачу заметили на днях. Пропали автомат Калашникова и порядка 1,5 тыс. патронов разного калибра. Куда они исчезли, долго выяснять не пришлось, поскольку 1 июня отдел оказался под обстрелом ВСУ.

Во время атаки сотрудников полиции и часть имущества пришлось эвакуировать в срочном порядке. Сразу всё забрать не удалось, а здание во время обстрела загорелось. После того, как пожар закончился, правоохранители вернулись к разрушенному зданию и начали доставать из-под завалов оставшиеся вещи.

В итоге только спустя полтора месяца выяснилось, что уничтожило автомат и боеприпасы. Среди них — 200 раритетных патронов образца 1943 года.

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#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Шебекино#Патроны#Наталья Корявых#Автомат#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
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