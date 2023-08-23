Baza: отдел полиции в белгородском приграничье не досчитался оружия и боеприпасов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Отдел МВД в Шебекино при инвентаризации не досчитался части оружия и боеприпасов. Выяснилось, что их уничтожило при очередном артиллерийском обстреле. В числе утраченных оказались 200 раритетных патронов.
Как сообщает источник, недостачу заметили на днях. Пропали автомат Калашникова и порядка 1,5 тыс. патронов разного калибра. Куда они исчезли, долго выяснять не пришлось, поскольку 1 июня отдел оказался под обстрелом ВСУ.
Во время атаки сотрудников полиции и часть имущества пришлось эвакуировать в срочном порядке. Сразу всё забрать не удалось, а здание во время обстрела загорелось. После того, как пожар закончился, правоохранители вернулись к разрушенному зданию и начали доставать из-под завалов оставшиеся вещи.
В итоге только спустя полтора месяца выяснилось, что уничтожило автомат и боеприпасы. Среди них — 200 раритетных патронов образца 1943 года.