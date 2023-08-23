Авиакомпаниям рекомендовали сократить число рейсов: это из-за нехватки запчастей?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Информация о том, что российским авиакомпаниям не хватает запчастей, является ложной. Так, в правительственной «Российской газете» сообщают, что Росавиация действительно попросила авиакомпании сократить количество рейсов. Но связано это не с нехваткой деталей, а с увеличением пассажиропотока летом.
Проблема кроется скорее в отсутствии времени у наземных технических служб для тщательного контроля состояния самолетов и их своевременного ремонта,
рассказал изданию руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.
По словам последнего, причина технических неисправностей заключается не в износе флота гражданской авиации, который ждёт Россию только через два-три года. Эксперт также отмечает, что снижение количества рейсов поможет сократить задержки и сформировать резерв самолетов. Это поможет более тщательно готовить судна к полётам и своевременно ремонтировать их.