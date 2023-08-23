Авиакомпаниям рекомендовали сократить число рейсов: это из-за нехватки запчастей?

По словам последнего, причина технических неисправностей заключается не в износе флота гражданской авиации, который ждёт Россию только через два-три года. Эксперт также отмечает, что снижение количества рейсов поможет сократить задержки и сформировать резерв самолетов. Это поможет более тщательно готовить судна к полётам и своевременно ремонтировать их.