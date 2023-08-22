Жалобы не помогли: мэрия Белгорода не планирует замену остановки на «Стадионе»

Упомянули горожане и остановку на улице Спортивной, а именно её отсутствие. По словам женщины, которая оставила комментарий, о том, что это остановка, говорит только установленный знак. Более того, как отмечает белгородка, ежегодно в администрации говорят, что финансирования на неё нет. Комментарий горожанки остался без ответа.