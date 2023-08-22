Жалобы не помогли: мэрия Белгорода не планирует замену остановки на «Стадионе»

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Белгородцы недовольны тем, что на «Стадионе» снесли остановку. По словам одной из местных жительниц, люди теперь вынуждены сидеть на ступеньках в ожидании автобуса. Здесь теперь невозможно спастись от жары или от дождя.
«Снесли остановку, наверное, три недели как. Со стороны рынка тоже не остановка, а убожище. Попробуйте спрятаться там от дождя, издеваются над людьми. Сделайте нормальные остановки, неужели деньги закончились?» — пишет горожанка.
Городские власти уже отреагировали на недовольство белгородцев. В администрации заявили, что павильон, может, и появится, но не раньше следующего года.
Финансированием на 2023 год замена остановки на данном участке не предусмотрена. Рассмотрим вопрос на 2024 году при выделении финансирования.
мэрия Белгорода
Белгородцам ответ чиновников не понравился. Горожане поинтересовались, зачем снесли старую остановку, если деньги на новую не заложены. Некоторые напомнили и про понтонную сцену, которая обошлась в 14 млн рублей.
«На усовершенствование плавучей сцены на Везёлке „выкинули“ 14 миллионов рублей. На сколько остановок хватило бы!» — посетовал житель Белгорода.
Упомянули горожане и остановку на улице Спортивной, а именно её отсутствие. По словам женщины, которая оставила комментарий, о том, что это остановка, говорит только установленный знак. Более того, как отмечает белгородка, ежегодно в администрации говорят, что финансирования на неё нет. Комментарий горожанки остался без ответа.
О том, что остановочный комплекс на «Стадионе» демонтируют, стало известно в конце июня. Мэрия тогда обратилась в суд с иском к ООО «Артель-М» и потребовала убрать нестационарный торговый объект в составе остановочного комплекса.
Спустя месяц мэр Валентин Демидов объяснил, почему остановку снесли. Торговый нестационарный объект в составе остановочного комплекса размещался там на правах аренды, однако срок договора уже истёк. Собственник демонтировал объект, а участок вернули в городскую собственность.