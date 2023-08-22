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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Белгородцы жалуются на отсутствие остановки на «Стадионе»

Жалобы не помогли: мэрия Белгорода не планирует замену остановки на «Стадионе»

22 августа 2023, 07:23
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на отсутствие остановки на «Стадионе»

По словам горожан, люди вынуждены теперь находиться под палящим солнцем или под дождём. Не лучше ситуация с остановкой и на противоположной стороне. Чиновники ответили, что денег на замену остановки в этом году не предусмотрено, чем вызвали недовольство людей.

Белгородцы недовольны тем, что на «Стадионе» снесли остановку. По словам одной из местных жительниц, люди теперь вынуждены сидеть на ступеньках в ожидании автобуса. Здесь теперь невозможно спастись от жары или от дождя.

«Снесли остановку, наверное, три недели как. Со стороны рынка тоже не остановка, а убожище. Попробуйте спрятаться там от дождя, издеваются над людьми. Сделайте нормальные остановки, неужели деньги закончились?» — пишет горожанка.

Городские власти уже отреагировали на недовольство белгородцев. В администрации заявили, что павильон, может, и появится, но не раньше следующего года.

Финансированием на 2023 год замена остановки на данном участке не предусмотрена. Рассмотрим вопрос на 2024 году при выделении финансирования.
мэрия Белгорода

Белгородцам ответ чиновников не понравился. Горожане поинтересовались, зачем снесли старую остановку, если деньги на новую не заложены. Некоторые напомнили и про понтонную сцену, которая обошлась в 14 млн рублей.

«На усовершенствование плавучей сцены на Везёлке „выкинули“ 14 миллионов рублей. На сколько остановок хватило бы!» — посетовал житель Белгорода.

остановка на «Стадионе» в Белгородеостановка на «Стадионе» в Белгороде
остановка на «Стадионе» в Белгороде
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Упомянули горожане и остановку на улице Спортивной, а именно её отсутствие. По словам женщины, которая оставила комментарий, о том, что это остановка, говорит только установленный знак. Более того, как отмечает белгородка, ежегодно в администрации говорят, что финансирования на неё нет. Комментарий горожанки остался без ответа.

остановка на улице Спортивной в Белгородеостановка на улице Спортивной в Белгороде
остановка на улице Спортивной в Белгородеостановка на улице Спортивной в Белгороде
остановка на улице Спортивной в Белгороде
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

О том, что остановочный комплекс на «Стадионе» демонтируют, стало известно в конце июня. Мэрия тогда обратилась в суд с иском к ООО «Артель-М» и потребовала убрать нестационарный торговый объект в составе остановочного комплекса.

Спустя месяц мэр Валентин Демидов объяснил, почему остановку снесли. Торговый нестационарный объект в составе остановочного комплекса размещался там на правах аренды, однако срок договора уже истёк. Собственник демонтировал объект, а участок вернули в городскую собственность.

Остановочный комплекс на «Стадионе» вскоре демонтируют
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#Город#Белгородская область#Финансирование#Новости Белгорода#Стадион#Чиновники#Жалоба#Остановка#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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