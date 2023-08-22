Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Агросельмаш» был зарегистрирован в Строителе (Яковлевский горокруг) с 2004 года. Предприятие занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
Руководитель и бенефициар — Игорь Уваров. Он же является владельцем завода. Гражданство — Украина.
По итогам 2022 года убыток предприятия составил 7,5 млн рублей. Выручка от продажи превысила 22,1 млн рублей, а чистые активы достигли 315 тысяч рублей.
18 августа текущего года юрлицо приняло решение об изменении места нахождения: завод «переехал» из Строителя в Белгород.
Напомним, по состоянию на июль 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 346 предприятий, учредители которых — граждане Украины. Организации в основном занимаются оптовой торговлей и розничными продажами, производством еды, металлических изделий.