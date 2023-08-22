Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород

Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород

22 августа 2023, 08:58
Фото: 1MI
Речь идёт о заводе «Агросельмаш». Организация сменила место нахождения 18 августа. Владельцем предприятия является гражданин Украины.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Агросельмаш» был зарегистрирован в Строителе (Яковлевский горокруг) с 2004 года. Предприятие занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Руководитель и бенефициар — Игорь Уваров. Он же является владельцем завода. Гражданство — Украина.

По итогам 2022 года убыток предприятия составил 7,5 млн рублей. Выручка от продажи превысила 22,1 млн рублей, а чистые активы достигли 315 тысяч рублей.

18 августа текущего года юрлицо приняло решение об изменении места нахождения: завод «переехал» из Строителя в Белгород.

Напомним, по состоянию на июль 2023 года в Белгородской области зарегистрировано 346 предприятий, учредители которых — граждане Украины. Организации в основном занимаются оптовой торговлей и розничными продажами, производством еды, металлических изделий.

В Белгороде ищут владельца брошенного авто с украинскими номерами и буквой Z
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания по торговле ручными инструментами с украинскими владельцами ушла в убытокБелгородский завод с украинским владельцем отчитался об убыткахКомпании с украинскими владельцами: кто пережил 2022 год, а кто обанкротился
#Город#Белгородская область#Завод#Украина#Строитель#Новости Белгорода#Эксклюзив#Гражданство#Белгород#Кристина Семенчук#Яковлевский горокруг#Белгородский бизнес#Владельцы#Агросельмаш
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения
Сегодня, 08:04
Носков подтвердил уход с поста начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
Сегодня, 08:47
В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины
Сегодня, 07:18
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 09:47