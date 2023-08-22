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Замминистра обороны РФ проверил строительство военного госпиталя в Белгороде

Замминистра обороны РФ проверил строительство военного госпиталя в Белгороде

22 августа 2023, 14:48
Фото: 1MI
Тимур Иванов 22 августа проверил ход работ не только в Белгороде, но и в Курске и Брянске, пишет ТАСС. Именно в последнем из перечисленных городов должны сдать первый госпиталь.

Замминистра обороны России Тимур Иванов 22 августа проверил ход работ по строительству военных госпиталей в Белгороде, Брянске и Курске. Такие же госпитали строятся в Дагестане, Рязани, Севастополе.

Госпиталь в Брянске планируют сдать первым. Ориентировочно, произойдёт это в конце октябре — середине ноября.

О том, что в Белгородской области появится военный госпиталь, стало известно в декабре 2022 года. Медучреждение построят по программе модернизации военного здравоохранения.

В феврале появилась информация, что в Белгородском районе построят госпиталь на 150 мест. На тот момент на участке проходили земляные работы. Деньги на эти цели выделили из федерального бюджета. Предполагалось, что место готовят как раз для строительства военного госпиталя, о котором говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
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#Белгородская область#Медицина#Строительство#Проверка#Брянск#Курск#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны рф#Сергей Шойгу#Военные госпитали#Тимур Иванов
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