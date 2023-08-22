Замминистра обороны РФ проверил строительство военного госпиталя в Белгороде

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Замминистра обороны России Тимур Иванов 22 августа проверил ход работ по строительству военных госпиталей в Белгороде, Брянске и Курске. Такие же госпитали строятся в Дагестане, Рязани, Севастополе.
Госпиталь в Брянске планируют сдать первым. Ориентировочно, произойдёт это в конце октябре — середине ноября.
О том, что в Белгородской области появится военный госпиталь, стало известно в декабре 2022 года. Медучреждение построят по программе модернизации военного здравоохранения.
В феврале появилась информация, что в Белгородском районе построят госпиталь на 150 мест. На тот момент на участке проходили земляные работы. Деньги на эти цели выделили из федерального бюджета. Предполагалось, что место готовят как раз для строительства военного госпиталя, о котором говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.