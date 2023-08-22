Замминистра обороны РФ проверил строительство военного госпиталя в Белгороде

В феврале появилась информация, что в Белгородском районе построят госпиталь на 150 мест. На тот момент на участке проходили земляные работы. Деньги на эти цели выделили из федерального бюджета. Предполагалось, что место готовят как раз для строительства военного госпиталя, о котором говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.