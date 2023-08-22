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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Вячеслав Гладков рассказал о новых выплатах детям участников СВО

Вячеслав Гладков рассказал о новых выплатах детям участников СВО

22 августа 2023, 19:03
Фото: Bel.ru
Средства направили из областного бюджета, сообщил губернатор Белгородской области.
Сюжет
Дети

21 августа детям участников специальной военной операции, которые были мобилизованы в 2022 и 2023 годах, выплатили по 15 тысяч рублей.

Если не ошибаюсь, 1700 детей тех участников СВО, которые у нас получили по 100 тысяч рублей, призывались в прошлом году и в этом, им вчера эти деньги были уже перечислены из областного бюджета.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ежемесячные выплаты в регионе положены отселённым жителям приграничных населённых пунктов, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Размер денежного довольствия составляет 10 тысяч рублей.

Гладков объяснил, почему отселённым жителям могут не прийти ежемесячные выплаты
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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Дети#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Участник СВО
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