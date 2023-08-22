Вячеслав Гладков рассказал о новых выплатах детям участников СВО

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
21 августа детям участников специальной военной операции, которые были мобилизованы в 2022 и 2023 годах, выплатили по 15 тысяч рублей.
Если не ошибаюсь, 1700 детей тех участников СВО, которые у нас получили по 100 тысяч рублей, призывались в прошлом году и в этом, им вчера эти деньги были уже перечислены из областного бюджета.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ежемесячные выплаты в регионе положены отселённым жителям приграничных населённых пунктов, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. Размер денежного довольствия составляет 10 тысяч рублей.