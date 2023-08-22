ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
21 августа ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Один из них в своём огороде обнаружил житель Грайворона. Известно, что находкой был беспилотник самолётного типа.
В тот же день в Грайворонском горокруге над селом Новостроевка-Вторая с дрона сбросили осколочный гранатомётный выстрел. Повреждения получил один легковой автомобиль.
В Белгородском районе система ПВО накануне сбила три беспилотника самолётного типа. От падения осколков в Никольском пострадали три дома — повреждены фасады и окна. Помимо этого, посекло две машины.
В белгородской Щетиновке с беспилотника сбросили три взрывных устройства, в Журавлёвке и Солнцевке — по одному осколочному боеприпасу. Обошлось без последствий.
Помимо этого, ВСУ накануне сбросили с беспилотника один осколочный гранатомётный выстрел в валуйском селе Бутырки. Повреждён забор в одном из частных домов.
ПВО 21 августа сработала и в Шебекинском горокруге. Один беспилотник самолётного типа сбили в районе села Безлюдовка. Обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ бьют по Белгородской области не только с беспилотников. В Белгородском районе по Наумовке накануне выпустили пять артиллерийских снарядов, по Устинке — один, по Щетиновке — семь. Пять прилётов из артиллерии 21 августа было в Журавлёвке.
Вновь обстрелян автомобильный пропуск «Шебекино» — здесь насчитали 12 миномётных снарядов и 15 гранатомётных выстрелов. По Новой Таволжанке выпустили 14 миномётных снарядов.
В Грайворонском горокруге также обстреляли Пороз, в Волоконовском районе — хутор Старый и хутор Плотвянка. По населённым пунктам выпустили восемь, шесть и два миномётных снаряда соответственно.