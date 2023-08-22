ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения

Белгородец нашёл в огороде беспилотник

За минувшие сутки ВСУ несколько раз атаковали регион с помощью беспилотников. Один из них в своём огороде обнаружил житель Грайворона. В этом случае никто не пострадал. В то же время в результате других атак есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.