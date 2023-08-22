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Белгородец нашёл в огороде беспилотник

ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения

22 августа 2023, 08:04
Фото: Midjourney

Белгородец нашёл в огороде беспилотник

За минувшие сутки ВСУ несколько раз атаковали регион с помощью беспилотников. Один из них в своём огороде обнаружил житель Грайворона. В этом случае никто не пострадал. В то же время в результате других атак есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Атаки с беспилотников

21 августа ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Один из них в своём огороде обнаружил житель Грайворона. Известно, что находкой был беспилотник самолётного типа.

В тот же день в Грайворонском горокруге над селом Новостроевка-Вторая с дрона сбросили осколочный гранатомётный выстрел. Повреждения получил один легковой автомобиль.

В Белгородском районе система ПВО накануне сбила три беспилотника самолётного типа. От падения осколков в Никольском пострадали три дома — повреждены фасады и окна. Помимо этого, посекло две машины.

В белгородской Щетиновке с беспилотника сбросили три взрывных устройства, в Журавлёвке и Солнцевке — по одному осколочному боеприпасу. Обошлось без последствий.

Помимо этого, ВСУ накануне сбросили с беспилотника один осколочный гранатомётный выстрел в валуйском селе Бутырки. Повреждён забор в одном из частных домов.

ПВО 21 августа сработала и в Шебекинском горокруге. Один беспилотник самолётного типа сбили в районе села Безлюдовка. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Удары из артиллерии и миномётов

ВСУ бьют по Белгородской области не только с беспилотников. В Белгородском районе по Наумовке накануне выпустили пять артиллерийских снарядов, по Устинке — один, по Щетиновке — семь. Пять прилётов из артиллерии 21 августа было в Журавлёвке.

Вновь обстрелян автомобильный пропуск «Шебекино» — здесь насчитали 12 миномётных снарядов и 15 гранатомётных выстрелов. По Новой Таволжанке выпустили 14 миномётных снарядов.

В Грайворонском горокруге также обстреляли Пороз, в Волоконовском районе — хутор Старый и хутор Плотвянка. По населённым пунктам выпустили восемь, шесть и два миномётных снаряда соответственно.

Гладков опроверг слухи про увеличение обстрелов и заход украинской ДРГ в область
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