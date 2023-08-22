В Старом Осколе впервые пройдет семейный фестиваль «Прочный сплав»

Сбор участников 9 сентября в 9:00 по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 132А (стадион «Труд»). В программе фестиваля: детский забег на дистанции 400, 800 и 1200 метров (допускаются участники в возрасте от 5 до 14 лет), семейный квест и развлечения для малышей. К участию приглашают жителей Старооскольского городского округа и соседних округов.