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В Старом Осколе впервые пройдет семейный фестиваль «Прочный сплав»

В Старом Осколе впервые пройдет семейный фестиваль «Прочный сплав»

22 августа 2023, 08:08
В Старом Осколе проведут семейный фестиваль любителей здорового образа жизни «Прочный сплав». Его организаторами выступают Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК.

Сбор участников 9 сентября в 9:00 по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 132А (стадион «Труд»). В программе фестиваля: детский забег на дистанции 400, 800 и 1200 метров (допускаются участники в возрасте от 5 до 14 лет), семейный квест и развлечения для малышей. К участию приглашают жителей Старооскольского городского округа и соседних округов.

Каждый участник детского забега получит памятную медаль, фирменную кепку и сладкий подарок. Семьи, которые пройдут все интерактивные зоны семейного квеста, получат возможность побороться за классные подарки.

Пройти регистрацию на забег «Прочный сплав» можно здесь.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Благотворительный фонд#Группа нлмк#Артем Черненко#Прочный сплав#Семейный фестиваль
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