В детских садах Вейделевки начнут осваивать медицинское дело

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В 2021 году на волне пандемии в Белгородской области остро обнажилась проблема нехватки медицинских кадров первичного звена. Поэтому власти запустили проект по созданию медицинских классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в профильные вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село.
В муниципалитетах решили пойти ещё дальше и организовали профориентационную работы с детьми, начиная с дошкольного возраста. Такой проект, при поддержке фонда Андрея Скоча реализуется в Губкинском горокруге и Красногвардейском районе. К ним присоединился и Вейделевский район.
Теперь учащиеся медкласса поселковой школы уже помогают самым маленьким знакомиться с медицинскими профессиями, расширяют знания детей о собственном организме и дают полезные советы по сохранению здоровья.
Дальнейшей работе будет способствовать и комплекты игрового оборудования, которые переданы фондом в два детских сада райцентра. Это модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.
«Современное яркое оборудование несомненно вызовет у детей интерес и увлечённость медициной. Это лучшая мотивация выбора профессии медработника»,
— сказал глава администрации Вейделевского района Александр Алексеев.
«Программа фонда „Поколение“ ранней профориентации детей по медицинской тематике сегодня развивается очень активно. Мы ставим задачу, чтобы дети могли узнать о своём здоровье как можно больше и одновременно получить элементарные навыки о гигиене человека. В фонде уверены, чтобы строить достойное будущее, необходимо вкладывать в развитие и образование детей. Поэтому мы готовы оказывать региону всестороннюю поддержку в этом направлении»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.