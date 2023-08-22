В детских садах Вейделевки начнут осваивать медицинское дело

В 2021 году на волне пандемии в Белгородской области остро обнажилась проблема нехватки медицинских кадров первичного звена. Поэтому власти запустили проект по созданию медицинских классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в профильные вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село.