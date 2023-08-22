В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Белгородскую область привезли бронеплёнку. Однако только часть — в таких объёмах в России её не закупить, поэтому заказывали плёнку из-за рубежа.
Пока министерство образования региона занимается распределением бронеплёнки по школам. Затем необходимо организовать работы и заклеить окна помещений школ и детсадов.
«Работу будем вести максимально быстро и ждём следующую поставку партии плёнки в Белгородскую область», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне белгородцам объяснили, почему бронеплёнку наклеивают не во всех учреждениях, где занимаются дети. К главе региона обратилась жительница региона и рассказала, что переживает за своего ребёнка, который занимается в ФОКе. Она поинтересовалась, почему его не обклеивают, как остальные учреждения. Гладков пояснил, что разом это сделать невозможно, поэтому в первую очередь плёнка появится в школах и детсадах.