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В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа

В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа

22 августа 2023, 06:33
Фото: 1MI
Пока минобразования региона распределяет плёнку по образовательным учреждениям, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе традиционного утреннего обращения. Сейчас ожидается поставка следующей партии товара.
Сюжет
Школы

В Белгородскую область привезли бронеплёнку. Однако только часть — в таких объёмах в России её не закупить, поэтому заказывали плёнку из-за рубежа.

Пока министерство образования региона занимается распределением бронеплёнки по школам. Затем необходимо организовать работы и заклеить окна помещений школ и детсадов.

«Работу будем вести максимально быстро и ждём следующую поставку партии плёнки в Белгородскую область», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне белгородцам объяснили, почему бронеплёнку наклеивают не во всех учреждениях, где занимаются дети. К главе региона обратилась жительница региона и рассказала, что переживает за своего ребёнка, который занимается в ФОКе. Она поинтересовалась, почему его не обклеивают, как остальные учреждения. Гладков пояснил, что разом это сделать невозможно, поэтому в первую очередь плёнка появится в школах и детсадах.

Почему бронеплёнку наклеивают не на все учреждения, где занимаются юные белгородцы?
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#Белгородская область#Образование#Школы#Окна#Детсады#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобразования#Бронеплёнка
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