В Белгородскую область привезли часть бронеплёнки для школ из-за рубежа

Накануне белгородцам объяснили, почему бронеплёнку наклеивают не во всех учреждениях, где занимаются дети. К главе региона обратилась жительница региона и рассказала, что переживает за своего ребёнка, который занимается в ФОКе. Она поинтересовалась, почему его не обклеивают, как остальные учреждения. Гладков пояснил, что разом это сделать невозможно, поэтому в первую очередь плёнка появится в школах и детсадах.