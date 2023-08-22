В Белгородской области нашли сомнительную икру из Карелии

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Белгородцев предупредили о сомнительной красной икре из Карелии. На территории республики нашли предприятие-призрак, которое якобы изготавливает продукцию. Кто является производителем на самом деле, неизвестно.
Согласно маркировке, производителем является ООО «ФореЛька» из Карелии. Цех переработки находится на реке Тивдий. Но, как оказалось, производитель не осуществляет фактическую деятельность по указанному в маркировке адресу.
То есть компания является предприятием-призраком, а икра производится неизвестными лицами в неизвестных условиях. В Роспотребнадзоре предупредили, что эта продукция может быть опасна для здоровья.
В связи с этим белгородцев попросили обращаться в управление, если они заметят эту икру в торговых сетях.
Напомним, что в феврале специалисты Роспотребнадзора проверили икру, продававшуюся в Белгородской области. В итоге в двух третях проб обнаружили кишечные палочки, дрожжи, плесень и различные микроорганизмы. Примечательно, что в некоторых образцах красной икры не нашли ДНК лососёвых рыб, хотя это было указано на банках.