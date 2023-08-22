В Белгородской области нашли сомнительную икру из Карелии

Напомним, что в феврале специалисты Роспотребнадзора проверили икру, продававшуюся в Белгородской области. В итоге в двух третях проб обнаружили кишечные палочки, дрожжи, плесень и различные микроорганизмы. Примечательно, что в некоторых образцах красной икры не нашли ДНК лососёвых рыб, хотя это было указано на банках.