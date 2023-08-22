В Белгородском районе пропал мужчина на велосипеде

Posted Сегодня, 21:07
Published Сегодня, 21:07
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
Вениамин Васильевич Потапов уехал из дома в Стрелецком Белгородского района на велосипеде вишнёвого цвета ещё 19 августа, но и так и не вернулся.
73-летний белгородец нормального телосложения, ростом 175 см. Волосы у мужчины седые, а глаза — голубые. В день исчезновения белгородец был одет в разноцветную майку, шорты и чёрные кроссовки. С собой брал чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Также 18 августа стало известно об исчезновении 44-летней женщины из пгт Разумное и 39-летнего мужчины из хутора Ржавец Шебекинского городского округа.