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Posted Сегодня, 21:07

Published Сегодня, 21:07

Modified Сегодня, 21:09

Updated Сегодня, 21:09

В Белгородском районе пропал мужчина на велосипеде

В Белгородском районе пропал мужчина на велосипеде

21 августа 2023, 21:07
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 мая. Информацию о пропавшем белгородце разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».
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Вениамин Васильевич Потапов уехал из дома в Стрелецком Белгородского района на велосипеде вишнёвого цвета ещё 19 августа, но и так и не вернулся.

73-летний белгородец нормального телосложения, ростом 175 см. Волосы у мужчины седые, а глаза — голубые. В день исчезновения белгородец был одет в разноцветную майку, шорты и чёрные кроссовки. С собой брал чёрный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Также 18 августа стало известно об исчезновении 44-летней женщины из пгт Разумное и 39-летнего мужчины из хутора Ржавец Шебекинского городского округа.

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#Александра Склярова#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Пропал#Пропал человек#Поиски#Белгородская область
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