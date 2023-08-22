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Пострадавший от пожара дом на Свято-Троицком бульваре

В Белгороде восстанавливают купол пострадавшего из-за пожара элитного МКД

22 августа 2023, 13:31
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Пострадавший от пожара дом на Свято-Троицком бульваре
Ремонт должны закончить к отопительному сезону. Планируется, что до 10 сентября строители завершат кровельные работы, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжают восстанавливать купол многоэтажки, пострадавшей в результате пожара в июне. Планируется, что работы полностью завершатся к началу отопительного сезона.

По информации мэра Валентина Демидова, строители усилили металлические конструкции, покрыли остов огнезащитными материалами и уже приступили к обрешётке. Кровельные работы должны завершить к 10 сентября. Затем рабочие приступят к внутренней отделке и утеплению купола.

Кроме того, уже восстановили силовые кабельные линии для электроснабжения котельной. Ожидается поставка оборудования для котлов.

Напомним, пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Причиной возгорания послужила внутренняя проблема с электропроводкой.

Работы на пострадавшем от пожара МКДРаботы на пострадавшем от пожара МКД
Работы на пострадавшем от пожара МКДРаботы на пострадавшем от пожара МКД
Работы на пострадавшем от пожара МКДРаботы на пострадавшем от пожара МКД
Работы на пострадавшем от пожара МКДРаботы на пострадавшем от пожара МКД
Работы на пострадавшем от пожара МКД
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Город#Белгородская область#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Восстановление#Мкд#Купол#Валентин Демидов#Кровельные работы
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