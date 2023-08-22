В Белгороде восстанавливают купол пострадавшего из-за пожара элитного МКД

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Белгороде продолжают восстанавливать купол многоэтажки, пострадавшей в результате пожара в июне. Планируется, что работы полностью завершатся к началу отопительного сезона.
По информации мэра Валентина Демидова, строители усилили металлические конструкции, покрыли остов огнезащитными материалами и уже приступили к обрешётке. Кровельные работы должны завершить к 10 сентября. Затем рабочие приступят к внутренней отделке и утеплению купола.
Кроме того, уже восстановили силовые кабельные линии для электроснабжения котельной. Ожидается поставка оборудования для котлов.
Напомним, пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Причиной возгорания послужила внутренняя проблема с электропроводкой.