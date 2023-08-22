В Белгороде восстанавливают купол пострадавшего из-за пожара элитного МКД

По информации мэра Валентина Демидова, строители усилили металлические конструкции, покрыли остов огнезащитными материалами и уже приступили к обрешётке. Кровельные работы должны завершить к 10 сентября. Затем рабочие приступят к внутренней отделке и утеплению купола.