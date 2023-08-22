В Белгороде показали 50-метрового именинника

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Участники перфоманса блеснули своими талантами и смогли впечатлить белгородцев, увидевших всё своими глазами. Девушки и юноши пели, много улыбались и размахивали флагами. Триколор можно было увидеть даже на воздушных змеях, которых запускали у находящегося рядом фонтана. Несмотря на то, что попутного ветра дождаться не удалось, некоторые из-них всё-таки смогли подняться и полетать.
Но за это утро, пожалуй, огромный флаг, растянутый юными участниками, стал самым запоминающимся зрелищем. За тем, как его разворачивали, белгородцы наблюдали со ступеней музея. Общий вид оттуда, действительно, был лучше. На крыше музея также находились внимательные наблюдатели, которых заметили не сразу. С высоты за всем следило множество объективов фото- и видеокамер. Заняли самую выгодную позицию.
Был и один грустный, но забавный момент, который мы наблюдали сами. С опозданием одна белгородка быстро поднялась по лестнице, но не смогла ничего увидеть. То, что всё уже закончилось, а огромный флаг растянули и свернули без неё, очень расстроило женщину. «А что, уже всё?», – спросила белгородка вслух и заметно расстроилась.