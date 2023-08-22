В Белгороде показали 50-метрового именинника

Был и один грустный, но забавный момент, который мы наблюдали сами. С опозданием одна белгородка быстро поднялась по лестнице, но не смогла ничего увидеть. То, что всё уже закончилось, а огромный флаг растянули и свернули без неё, очень расстроило женщину. «А что, уже всё?», – спросила белгородка вслух и заметно расстроилась.