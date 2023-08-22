В Африке начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Среди прочих цитат в программе было приведено следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что справедливость — качество благородного человека, и подчеркивал, что заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей.