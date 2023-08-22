Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:42

Published Сегодня, 19:42

Modified Сегодня, 19:42

Updated Сегодня, 19:42

В Африке начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В Африке начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

22 августа 2023, 19:42
В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге прошла торжественная презентация второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина».

Как сообщают newsnn.ru, в передаче собраны цитаты из трудов классиков Древнего Китая, которые использовались председателем КНР в ходе выступлений и приводились в его статьях.

В создании новой серии приняла участие Медиакорпорация Китая. Программу уже перевели на многие языки мира, такие как английский, французский, хауса, суахили, арабский.

Она доступна на официальных платформах 62 самых известных СМИ в 38 государствах африканского континента. Трансляции на хинди и тамильском языке были организованы некоторыми индийскими медиа в ходе саммита БРИКС.

Среди прочих цитат в программе было приведено следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что справедливость — качество благородного человека, и подчеркивал, что заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей.

Помимо этого, были высказывания и на другие темы, например о природе: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В начале текущего года, в феврале, программа начала транслироваться на Центральном телевидении Китая (CCTV).

#Видео
Подпишитесь
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород
Сегодня, 08:58
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Сегодня, 12:52
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Сегодня, 13:45
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах
Сегодня, 16:56