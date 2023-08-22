В Африке начался показ второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Как сообщают newsnn.ru, в передаче собраны цитаты из трудов классиков Древнего Китая, которые использовались председателем КНР в ходе выступлений и приводились в его статьях.
В создании новой серии приняла участие Медиакорпорация Китая. Программу уже перевели на многие языки мира, такие как английский, французский, хауса, суахили, арабский.
Она доступна на официальных платформах 62 самых известных СМИ в 38 государствах африканского континента. Трансляции на хинди и тамильском языке были организованы некоторыми индийскими медиа в ходе саммита БРИКС.
Среди прочих цитат в программе было приведено следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что справедливость — качество благородного человека, и подчеркивал, что заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей.
Помимо этого, были высказывания и на другие темы, например о природе: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».
В начале текущего года, в феврале, программа начала транслироваться на Центральном телевидении Китая (CCTV).