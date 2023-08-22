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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Украинские диверсанты вновь пытались прорваться в приграничье РФ

22 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область

Силовики пресекли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе Брянской области, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
Граница

22 августа на территорию РФ вновь пытались прорваться украинские диверсанты. Происшествие случилось в Климовском районе Брянской области. Силовики пресекли прорыв государственной границы.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — написал глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По информации губернатора, на текущий момент ведётся работа по обеспечению безопасности мирного населения.

Очередная украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области и 16 августа. Как тогда сообщил Богомаз, пятерых диверсантов ликвидировали.

Очередная украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию РФ
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#Происшествия#Граница#Силовики#Брянская область#Наталья Корявых#Спецоперация#Приграничье#СВО#ДРГ#Диверсанты#Александр Богомаз#Украинская ДРГ
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