Украинские диверсанты вновь пытались прорваться в приграничье РФ

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
22 августа на территорию РФ вновь пытались прорваться украинские диверсанты. Происшествие случилось в Климовском районе Брянской области. Силовики пресекли прорыв государственной границы.
«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена», — написал глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По информации губернатора, на текущий момент ведётся работа по обеспечению безопасности мирного населения.
Очередная украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области и 16 августа. Как тогда сообщил Богомаз, пятерых диверсантов ликвидировали.