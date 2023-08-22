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Белгород вошёл в «топ» городов по снижению зарплат учителей

Учителям Белгорода предлагают зарплаты ниже, чем в 2022 году

22 августа 2023, 14:02
Фото: 1MI

Белгород вошёл в «топ» городов по снижению зарплат учителей

Несмотря на то, что Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей, предлагаемый уровень заработной платы в этом году сократился почти на 3 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Подробности сообщают «Новые известия».

Белгород вошёл в число городов, где зарплаты учителям, предлагаемые работодателем, оказались ниже, чем в 2022 году. Сумма в областном центре уменьшилась на 2,8 тыс. рублей. Информацию изданию предоставили аналитики одного из популярных сайтов вакансий.

В лидерах списка по сокращению педагогических зарплат оказались Омск (-6,6 тыс. рублей) и Владимир (-5,8 тыс. рублей), Оренбург и Чебоксары (-4 тыс. рублей). Помимо этого, в такой «топ» попали Ульяновск (-3,1 тыс. рублей), Белгород (-2,8 тыс. рублей), Ижевск (-2,4 тыс. рублей), Ставрополь (-2,2 тыс. рублей), Тверь (-1,3 тыс. рублей), Набережные Челны (-1,3 тыс. рублей), Тула (-1,2 тыс. рублей), Волгоград (-1 тыс. рублей).

Согласно данным Росстата, в конце прошлого учебного года преподаватели в России в среднем получали 51,7 тыс. рублей.

При этом, напомним, Белгород вошёл в топ-10 российских городов с высокими зарплатами учителей. В среднем педагоги в Белгороде получают 51,8 тыс. рублей — это лучший показатель среди городов Центрального Черноземья.

Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей
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