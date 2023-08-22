Учителям Белгорода предлагают зарплаты ниже, чем в 2022 году

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Белгород вошёл в число городов, где зарплаты учителям, предлагаемые работодателем, оказались ниже, чем в 2022 году. Сумма в областном центре уменьшилась на 2,8 тыс. рублей. Информацию изданию предоставили аналитики одного из популярных сайтов вакансий.
В лидерах списка по сокращению педагогических зарплат оказались Омск (-6,6 тыс. рублей) и Владимир (-5,8 тыс. рублей), Оренбург и Чебоксары (-4 тыс. рублей). Помимо этого, в такой «топ» попали Ульяновск (-3,1 тыс. рублей), Белгород (-2,8 тыс. рублей), Ижевск (-2,4 тыс. рублей), Ставрополь (-2,2 тыс. рублей), Тверь (-1,3 тыс. рублей), Набережные Челны (-1,3 тыс. рублей), Тула (-1,2 тыс. рублей), Волгоград (-1 тыс. рублей).
Согласно данным Росстата, в конце прошлого учебного года преподаватели в России в среднем получали 51,7 тыс. рублей.
При этом, напомним, Белгород вошёл в топ-10 российских городов с высокими зарплатами учителей. В среднем педагоги в Белгороде получают 51,8 тыс. рублей — это лучший показатель среди городов Центрального Черноземья.