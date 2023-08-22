Учителям Белгорода предлагают зарплаты ниже, чем в 2022 году

Белгород вошёл в «топ» городов по снижению зарплат учителей

Несмотря на то, что Белгород вошёл в топ-10 городов РФ с высокими зарплатами учителей, предлагаемый уровень заработной платы в этом году сократился почти на 3 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Подробности сообщают «Новые известия».