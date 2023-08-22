У скота в Белгородской области нашли опасное заболевание: заразиться может и человек

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Опасное заболевание выявили у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Валуйском горокруге. Специалисты нашли у животных листериоз, которым могут заболеть и люди.
Листериоз вызывает мелкая палочковидная бактерия. Человек заражается через продукты и воду, из-за контакта с инфицированными животными, а также вдыхая пыль, заражённую возбудителем. Поскольку болезнь относится к категории заразных, на участках, где её обнаруживают, вводится карантин.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы, которую обнаружили в соседней Воронежской области. Губернатор Вячеслав Гладков в связи с этим поручил усилить ветеринарный контроль и учёт животных в личных подсобных хозяйствах.