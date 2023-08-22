У скота в Белгородской области нашли опасное заболевание: заразиться может и человек

Листериоз вызывает мелкая палочковидная бактерия. Человек заражается через продукты и воду, из-за контакта с инфицированными животными, а также вдыхая пыль, заражённую возбудителем. Поскольку болезнь относится к категории заразных, на участках, где её обнаруживают, вводится карантин.