Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Листериоз выявили у скота в белгородском приграничье

У скота в Белгородской области нашли опасное заболевание: заразиться может и человек

22 августа 2023, 14:36
Фото: 1MI

Листериоз выявили у скота в белгородском приграничье

В Валуйском горокруге у крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве выявили листериоз. Заразиться болезнью может и человек, сообщили в управлении ветеринарии Белгородской области.

Опасное заболевание выявили у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Валуйском горокруге. Специалисты нашли у животных листериоз, которым могут заболеть и люди.

Листериоз вызывает мелкая палочковидная бактерия. Человек заражается через продукты и воду, из-за контакта с инфицированными животными, а также вдыхая пыль, заражённую возбудителем. Поскольку болезнь относится к категории заразных, на участках, где её обнаруживают, вводится карантин.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы, которую обнаружили в соседней Воронежской области. Губернатор Вячеслав Гладков в связи с этим поручил усилить ветеринарный контроль и учёт животных в личных подсобных хозяйствах.

В Белгородской области усилят ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
В старооскольском селе ввели карантин из-за бешенстваКарантин из-за лейкоза у коров пришлось ввести в Белгородской областиНа территориях двух районов Белгородской области ввели карантин из-за бешенства
#Белгородская область#Происшествия#Сибирская язва#Наталья Корявых#Валуйский горокруг#Приграничье#Скот#Бактерия#Ветконтроль#Листериоз
Подпишитесь
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород
Сегодня, 08:58
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Сегодня, 12:52
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Сегодня, 13:45
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Кто будет клеить бронеплёнку на окна в школах? Белгородцы получили странный ответ
Сегодня, 11:51