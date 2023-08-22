Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
На данный момент Юрий Галдун является гендиректором компании «Новый рынок». Данная фирма зарегистрирована в Тамбове с 2020 года. Сфера её деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Владельцем компании является Ольга Сысоева. Ей принадлежит 100% «Нового рынка». Согласно данным СПАРК «Интерфакс», в 2022 году фирма заработала 14 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продаж за тот же период составила 50 млн рублей.
Белгородцам Юрий Галдун запомнился как один из самых экстравагантных мэров города. Он прославился принятием присяги под музыку из «Звёздных войн», своими едкими высказываниями, шутками про секс-шоп и реконструкцией Щорса. Ушёл с должности мэра Галдун по собственному желанию в 2021 году, проработав в администрации два года. До этого он возглавлял департамент ЖКХ правительства Белгородской области и был главой Белгородского района.
После ухода Галдун стал советником ректора Белгородского технологического университета Сергея Глаголева. Потом он ушёл и оттуда.
Отметим, что ранее Юрий Галдун также занимал пост гендиректора ООО «Белая Птица».