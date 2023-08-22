Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна

Белгородцам Юрий Галдун запомнился как один из самых экстравагантных мэров города. Он прославился принятием присяги под музыку из «Звёздных войн», своими едкими высказываниями, шутками про секс-шоп и реконструкцией Щорса. Ушёл с должности мэра Галдун по собственному желанию в 2021 году, проработав в администрации два года. До этого он возглавлял департамент ЖКХ правительства Белгородской области и был главой Белгородского района.