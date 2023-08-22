Свалку в Белгороде не могли потушить больше суток

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Вечером 19 августа на юго-западе Белгорода загорелась свалка. Сообщение о задымлении поступило в 21:38. Площадь возгорания тогда составила 50 «квадратов». Никто не пострадал, но потушить полностью свалку получилось не сразу и большими усилиями.
По словам градоначальника, открытое пламя потушили в 4 утра 20 августа, на следующий день. При этом всё воскресенье на полигоне оставалось сильное задымление за счёт тления внутри мусорной свалки, бороться с которым пришлось с помощью песка и грунта.
Завезли песок, грунт, выполнили засыпку. В итоге в пять часов утра 21 августа тление ликвидировали. Сотрудники МЧС обследовали участки тепловизором — термоточек внутри полигона не обнаружили. Оснований для беспокойства на сегодняшний день нет.
Валентин Демидов, мэр Белгорода