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Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Свалку в Белгороде не могли потушить больше суток

Свалку в Белгороде не могли потушить больше суток

22 августа 2023, 18:16
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Подробности о самовозгорании на полигоне ТБО рассказал мэр города Валентин Демидов. Событие произошло на прошедших выходных.
Сюжет
Пожар

Вечером 19 августа на юго-западе Белгорода загорелась свалка. Сообщение о задымлении поступило в 21:38. Площадь возгорания тогда составила 50 «квадратов». Никто не пострадал, но потушить полностью свалку получилось не сразу и большими усилиями.

По словам градоначальника, открытое пламя потушили в 4 утра 20 августа, на следующий день. При этом всё воскресенье на полигоне оставалось сильное задымление за счёт тления внутри мусорной свалки, бороться с которым пришлось с помощью песка и грунта.

Завезли песок, грунт, выполнили засыпку. В итоге в пять часов утра 21 августа тление ликвидировали. Сотрудники МЧС обследовали участки тепловизором — термоточек внутри полигона не обнаружили. Оснований для беспокойства на сегодняшний день нет.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Происшествия#Пожар#Возгорание#Свалка#Белгород#Кристина Семенчук#Полигон ТБО#Валентин Демидов
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