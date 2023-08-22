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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Старооскольская администрация ищет квартиру

Старооскольская администрация ищет квартиру

22 августа 2023, 15:04
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
17 августа управление муниципальных закупок Старооскольского городского округа разместило госзакупку на покупку квартиры. Начальная цена договора — 8,6 млн ₽.

Согласно документам госзакупки, количество комнат в квартире должно быть не менее трёх, а общая площадь квартиры должна составлять не менее 126 квадратных метров.

Также администрация прописала следующие требования:

«Жилое помещение (квартира) имеет на 100% внутреннюю отделку, пригодна для проживания граждан и подготовлена к заселению, отвечает санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и соответствуют действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН.»

Окончание подачи запланировано на 25 августа этого года.

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#Город#Общество#Квартира#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Дома#Госзакупка#Татьяна Лукащева#Управление муниципальных закупок
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