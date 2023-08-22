Старооскольская администрация ищет квартиру

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Согласно документам госзакупки, количество комнат в квартире должно быть не менее трёх, а общая площадь квартиры должна составлять не менее 126 квадратных метров.
Также администрация прописала следующие требования:
«Жилое помещение (квартира) имеет на 100% внутреннюю отделку, пригодна для проживания граждан и подготовлена к заселению, отвечает санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и соответствуют действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН.»
Окончание подачи запланировано на 25 августа этого года.