Родители детсадовцев и школьников не жаловались на поборы в белгородскую прокуратуру

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Прокуратура Белгородской области не зафиксировала жалоб по поводу сбора денег с родителей на нужды школ и детских садов. Надзорное ведомство начало проводить выборочные телефонные опросы после появления таких обращений. Жаловались жители региона в том числе на странице губернатора. Однако нарушений правоохранители не нашли.
По информации издания, родители детсадовцев и школьников по поводу поборов в этом году в прокуратуру ни разу не обращались. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Также в прокуратуре отметили, что телефонные опросы проводятся на регулярной основе. В результате таких опросов фактов поборов с родителей не установлено.
Правоохранители добавили, что ведомство открыто для общения с белгородцами. Жителям региона предложили незамедлительно обращаться к ним, чтобы защитить свои права.