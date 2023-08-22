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Белгородская прокуратура не зафиксировала жалоб на поборы от родителей

Родители детсадовцев и школьников не жаловались на поборы в белгородскую прокуратуру

22 августа 2023, 12:56
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура не зафиксировала жалоб на поборы от родителей

При этом в соцсетях жалобы от родителей периодически встречаются, в том числе по вопросу укомплектования аптечек, например. Информацию о поборах в итоге не подтвердили, сообщает «Открытый Белгород».

Прокуратура Белгородской области не зафиксировала жалоб по поводу сбора денег с родителей на нужды школ и детских садов. Надзорное ведомство начало проводить выборочные телефонные опросы после появления таких обращений. Жаловались жители региона в том числе на странице губернатора. Однако нарушений правоохранители не нашли.

По информации издания, родители детсадовцев и школьников по поводу поборов в этом году в прокуратуру ни разу не обращались. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Также в прокуратуре отметили, что телефонные опросы проводятся на регулярной основе. В результате таких опросов фактов поборов с родителей не установлено.

Правоохранители добавили, что ведомство открыто для общения с белгородцами. Жителям региона предложили незамедлительно обращаться к ним, чтобы защитить свои права.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Родители#Школы#Детсады#Поборы#Жалобы#Наталья Корявых#Сборы денег
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