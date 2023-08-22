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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Минсельхозе опровергли сообщение о скором подорожании хлеба в России

Правда ли, что в Белгородской области сильно подорожает хлеб?

22 августа 2023, 11:58
Фото: Midjourney

В Минсельхозе опровергли сообщение о скором подорожании хлеба в России

Сообщения о скором и сильном подорожании хлеба стали распространяться на днях в Telegram-каналах и социальных сетях. Позднее информацию опровергли в пресс-службе Минсельхоза.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ряд Telegram-каналов опубликовал на днях информацию о том, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. Якобы всё дело в зерновой сделке, из которой РФ пришлось выйти, а также из-за обвала рубля и санкций. Кроме того, утверждалось, что работники предприятий не хотят трудиться за существующие зарплаты, а из-за подорожания автомобилей и их запчастей ухудшилась логистика.

Но пресс-служба Минсельхоза опровергла данную информацию. Журналистам крупных федеральных изданий сообщили, что информация о подорожании хлеба «не имеет ничего общего с действительностью».

Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции,
— передают сообщение ведомства СМИ.

В Минсельхозе также отметили, что самообеспеченность РФ зерном на 85,4% превышает внутренние потребности. Кроме того, цены на муку у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

Что касается выхода из зерновой сделки, то, по мнению ведомства, повышение цен на зерно в любом случае не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий.

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#Общество#Белгородская область#Социальные сети#Хлеб#Подорожание#Минсельхоз#Рубль#Артем Черненко#Зерновая сделка
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