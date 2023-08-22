Правда ли, что в Белгородской области сильно подорожает хлеб?

Ряд Telegram-каналов опубликовал на днях информацию о том, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. Якобы всё дело в зерновой сделке, из которой РФ пришлось выйти, а также из-за обвала рубля и санкций. Кроме того, утверждалось, что работники предприятий не хотят трудиться за существующие зарплаты, а из-за подорожания автомобилей и их запчастей ухудшилась логистика.