Правда ли, что в Белгородской области сильно подорожает хлеб?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Ряд Telegram-каналов опубликовал на днях информацию о том, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. Якобы всё дело в зерновой сделке, из которой РФ пришлось выйти, а также из-за обвала рубля и санкций. Кроме того, утверждалось, что работники предприятий не хотят трудиться за существующие зарплаты, а из-за подорожания автомобилей и их запчастей ухудшилась логистика.
Но пресс-служба Минсельхоза опровергла данную информацию. Журналистам крупных федеральных изданий сообщили, что информация о подорожании хлеба «не имеет ничего общего с действительностью».
Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции,
— передают сообщение ведомства СМИ.
В Минсельхозе также отметили, что самообеспеченность РФ зерном на 85,4% превышает внутренние потребности. Кроме того, цены на муку у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее.
Что касается выхода из зерновой сделки, то, по мнению ведомства, повышение цен на зерно в любом случае не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий.