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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Белгороде задержали гулявшего голым мужчину

Полиция нашла гулявшего по улицам Белгорода голого мужчину, он ожидает суда

22 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Белгороде задержали гулявшего голым мужчину

В первый раз против него составили протокол за мелкое хулиганство. Уже на следующий день его увидели голым на улицах города. В связи с этим он заработал ещё два административных материала. Теперь мужчина ожидает суда, сообщили в региональном УМВД.

Голого мужчину, разгуливавшего по улицам, задержали в Белгороде. Против него составили три административных материала, теперь он ожидает суда.

В первый раз в полицию его доставили 19 августа. Белгородцы жаловались, что 36-летний мужчина хулиганил в подъезде многоквартирного дома. Против нарушителя спокойствия в итоге составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Белгородцу выписали штраф, а после отпустили.

Уже на следующий день в соцсетях появились фото, на которых голый мужчина разгуливал по городу. Как оказалось, этот был тот самый доставленный накануне в полицию белгородец. Очевидцы предположили, что мужчина был либо пьян, либо находился под действием наркотиков.

«После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали», — заявили в пресс-службе УМВД. Проходить медосвидетельствование мужчина не стал.

Против белгородца составили ещё два административных материала — за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Голый белгородец бегал по улице и приставал к прохожим
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