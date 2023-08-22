Полиция нашла гулявшего по улицам Белгорода голого мужчину, он ожидает суда

В Белгороде задержали гулявшего голым мужчину

В первый раз против него составили протокол за мелкое хулиганство. Уже на следующий день его увидели голым на улицах города. В связи с этим он заработал ещё два административных материала. Теперь мужчина ожидает суда, сообщили в региональном УМВД.

Сюжет Новости Белгорода