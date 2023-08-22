Полиция нашла гулявшего по улицам Белгорода голого мужчину, он ожидает суда

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Голого мужчину, разгуливавшего по улицам, задержали в Белгороде. Против него составили три административных материала, теперь он ожидает суда.
В первый раз в полицию его доставили 19 августа. Белгородцы жаловались, что 36-летний мужчина хулиганил в подъезде многоквартирного дома. Против нарушителя спокойствия в итоге составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Белгородцу выписали штраф, а после отпустили.
Уже на следующий день в соцсетях появились фото, на которых голый мужчина разгуливал по городу. Как оказалось, этот был тот самый доставленный накануне в полицию белгородец. Очевидцы предположили, что мужчина был либо пьян, либо находился под действием наркотиков.
«После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали», — заявили в пресс-службе УМВД. Проходить медосвидетельствование мужчина не стал.
Против белгородца составили ещё два административных материала — за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).