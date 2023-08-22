Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Около 50 водителей школьных автобусов не хватает в Белгородской области. Дефицит отмечается в восьми муниципалитетах. Сотрудники ГИБДД уведомили о ситуации власти региона.
Автоинспекторы проверили школьный автопарк. Все 684 школьных автобуса готовы к перевозкам детей, уточнили в управлении ГИБДД.
Осенью прошлого года водителям школьных автобусов в Белгороде увеличили зарплату. Как сообщалось, средняя заработная плата водителей должна была вырасти до 48 тыс. рублей. В 2022 году не удалось закрыть вакансии, потому что в среднем водителям платили всего 23–27 тыс. рублей.
Из-за проблемы им решили увеличить стимулирующие надбавки с 6 тыс. до 27 тыс. рублей. Депутаты горсовета единогласно поддержали это решение.