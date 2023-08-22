Около 50 водителей школьных автобусов не хватает в Белгородской области

Осенью прошлого года водителям школьных автобусов в Белгороде увеличили зарплату. Как сообщалось, средняя заработная плата водителей должна была вырасти до 48 тыс. рублей. В 2022 году не удалось закрыть вакансии, потому что в среднем водителям платили всего 23–27 тыс. рублей.