Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде

Там же появится отапливаемый гараж для снегохода, один снегоход и оборудование для укладки трассы. Кроме этого, на трассе будут уличные отапливаемые санузлы, в том числе для использования в зимний период, кафе (столовая) с камерой хранения спортивного инвентаря, помещение проката лыжного инвентаря с душевыми и санузлами, комнатами для переодевания и помещением для всесезонного хранения инвентаря.