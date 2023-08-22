Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Согласно документам госзакупки, городские власти намерены заключить контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству общественных пространств в Белгороде. Речь идёт о набережной реки Северский Донец на участке от ул. Костюкова до Пикник-парка. Максимально на эти цели выделили 12,7 млн рублей.
Исполнитель должен будет подготовить проектно-сметную документацию, а также выполнить необходимые инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
В документах указано, что речь идёт о благоустройстве участка вело-лыжной трассы (14,3 га), экотропы и парковочного пространства в районе СИЗО (2,6 га), историко-патриотического маршрута (1,8 га) и участка под певческое поле (6,3 га).
На основании результатов инженерных изысканий подрядчик должен запроектировать на набережной реки Северский Донец вело-лыжную трассу «Олимпия-2» в урочище Сосновка. В бесснежный период трасса будет вело-беговая, а в снежный — лыжная. Максимальная загруженность спортивной зоны будет 300 чел/смену на лыжной трассе и 200 чел/смену — на велотрассе.
Там же появится отапливаемый гараж для снегохода, один снегоход и оборудование для укладки трассы. Кроме этого, на трассе будут уличные отапливаемые санузлы, в том числе для использования в зимний период, кафе (столовая) с камерой хранения спортивного инвентаря, помещение проката лыжного инвентаря с душевыми и санузлами, комнатами для переодевания и помещением для всесезонного хранения инвентаря.
А ещё на территории будет административно-бытовой комплекс, помещения медпункта, спортивная площадка с навесом, оборудованием воркаут и уличными тренажёрами.
Появится на трассе и детская спортивно-игровая площадка (не менее 100 кв. м.) с детским игровым комплексом с горкой, качелями и каруселями. В местах массового скопления людей разместят скамьи, урны, контейнеры для мусора, МАФы.
Что касается ширины трассы, она будет не менее пяти метров, протяжённостью не менее 5 км. Ночью трассу будут освещать. Проектом также будет предусмотрена парковка на 100 машиномест.
Разработает исполнитель и благоустройство экотропы с расширением парковочного пространства в районе СИЗО. Проектом будет предусмотрено устройство экотропы с различными типами покрытий, в том числе: брусчатка в газоне, кварцит дробленый, плитняк крупноформатный, пошаговые бетонные плиты в газоне, деревянный настил, спилы деревьев различного диаметра, хвойные иголки, песок, газон, галька речная.
По маршруту экотропы предусмотрят канатные переходы, размещение МАФ, детского оборудования и спортплощадки (воркаут). Также запроектируют наружное освещение, видеонаблюдение, звуковое сопровождение и озеленение.
По историко-патриотическому маршруту подрядчик должен будет предусмотреть реконструкцию существующих окопов времён Великой Отечественной войны, а в начале и в конце маршрута — историко-просветительские площадки. Там же будет наружное освещение, видеонаблюдение, звуковое сопровождение и электроснабжение.
Что касается певческого поля, подрядчик должен будет разработать эскизное решение (не менее трёх) варианта исполнения с благоустройством прилегающей территории. Затем предложение нужно будет согласовать с управлением архитектуры и градостроительства города и управлением культуры администрации города. Размеры и конструктив сооружения будет определён проектом на основании расчётов и с учетом соблюдения действующих норм.
Там же предусмотрят наружное освещение, электроснабжение, водоотведение поверхностных стоков, видеонаблюдение, а также громкоговорящую связь. Кроме этого, подрядчик должен будет предусмотреть вело-пешеходный маршрут от служебной парковки в районе «Белогорье» в сторону перехода через р. Разумная с учётом соблюдения природоохранного законодательства. Тип покрытия, освещение, ширину и протяжённость маршрута также должны будут определить в процессе проектирования.
Проект по всем вышеперечисленным объектам планируют подготовить до февраля 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 11 сентября.
Напомним, ранее управление капитального строительства при мэрии опубликовало закупку на благоустройство набережной Северского Донца с благоустройством прилегающей территории Центрального пляжа. Стоимость контракта составляла 246,5 млн рублей.