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Носков подтвердил уход с поста начальника управления физкультуры и спорта Белгорода

Носков подтвердил уход с поста начальника управления физкультуры и спорта Белгорода

22 августа 2023, 08:47
Фото: Страница Михаила Носкова во "ВКонтакте"
Комментировать свой уход Михаил Носков Бел.Ру отказался. При этом экс-чиновник пожелал белгородцам заниматься спортом.

21 августа руководитель волонтёров «Скорая молодёжная помощь» Антон Андросов сообщил в своих соцсетях о том, что Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода.

Журналисты Бел.Ру обратились к Носкову за комментарием. Он отметил, что уход комментировать не будет, добавив, что попробует отдохнуть и побыть с семьёй. Также экс-чиновник оставил пожелание белгородцам.

Хочу пожелать всем не лениться, а заниматься спортом, как бы тяжело это не было! Нужно просто проснуться чуть раньше, оторваться от кровати и начать двигаться.
Михаил Носков

Напомним, Носков занимал должность начальника управления с 11 июля 2016 года. Ранее он был заместителем начальника этого же управления. Прошлый руководитель управления физкультуры и спорта Белгорода Юлия Губарева уходила в управление информации массовых коммуникаций.

Михаил Носков покидает пост начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
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