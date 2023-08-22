Неделя российской рекламы состоится в ноябре в Москве

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
АКАР совместно с другими рекламными ассоциациями (АРИР и РАМУ) подготовит к праздничной неделе сразу несколько мероприятий, передает rostovgazeta.ru.
Сначала состоится торжественное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие» в ГУМе. Работа экспозиции запланирована с 6 по 19 ноября, а ее посещение будет полностью бесплатным.
14 ноября объявлен Днем взаимодействия рекламной индустрии с государственными органами власти. Центральным событием станет саммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с госорганами разного уровня.
В рамках празднования юбилейной недели пройдет еще одно важное событие рекламной индустрии — VII Национальный рекламный форум (НРФ’7). Ожидается, что его посетят более пяти тысяч человек, для которых подготовят более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам.
Первый день НРФ’7 будет посвящен digital-коммуникациям. Задача его участников заключается в том, чтобы дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы.
16 ноября, в День контента и креатива, запланировано проведение 33-го Московского международного фестиваля рекламы Red Apple — пионера фестивальной индустрии российской рекламы. Его почетными спикерами станут эксперты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.
17 ноября — День стратегических инициатив. Официальный слоган НРФ’7 и главного дня в общей деловой программе — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». Участники смогут подискутировать на тему эффективного использования телерекламы в рамках большого ТВ-саммита.
Одно из самых интересных событий НРФ’7 — «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». На нем пройдет показ рекламных роликов, которые произвели фурор в деловом сообществе.
Заключительным мероприятием в серии юбилейной недели рекламы станет гала-ужин, приуроченный к 30-летию АКАР.
Подробнее о юбилейной Неделе российской рекламы можно узнать на сайте неделярекламы.рф. Информационный партнер недели — холдинг 1MI.