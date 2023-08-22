Неделя российской рекламы состоится в ноябре в Москве

В рамках празднования юбилейной недели пройдет еще одно важное событие рекламной индустрии — VII Национальный рекламный форум (НРФ’7). Ожидается, что его посетят более пяти тысяч человек, для которых подготовят более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам.