Не только «Стадион»: в Белгороде убрали ещё одну остановку

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Белгороде убрали ещё один остановочный павильон. Речь об остановке «Мичурина» на проспекте Богдана Хмельницкого. Павильон убрали на стороне, ведущей в сторону Харьковской горы.
Ранее белгородцы интересовались, почему вместо демонтированного павильона на «Стадионе» ничего не установили. Людям в ожидании автобуса приходится стоять под палящим солнцем в жару или под дождём.
В мэрии Белгорода изначально ответили, что в этом году остановки не будет, так как на эти цели не предусмотрено финансирование. Однако после недовольства горожан администрация выпустила следующий комментарий:
«Указанные объекты снесены по решению суда. В настоящее время изыскиваются средства для обустройства остановки общественного транспорта в соответствии с нормативной документацией. Проработаем вопрос возможности установки лавочек на указанной территории», — ответили чиновники.
Впрочем, возможность установки лавочек белгородцев, судя по комментариям, не впечатлила.