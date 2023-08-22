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Остановка на Мичурина в Белгороде

Не только «Стадион»: в Белгороде убрали ещё одну остановку

22 августа 2023, 11:39
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Остановка на Мичурина в Белгороде

Остановочный павильон на Мичурина в Белгороде убрали

На остановке в сторону Харьковской горы осталась пустая площадка. Фото с места публикует Telegram-канал «Белгород № 1».

В Белгороде убрали ещё один остановочный павильон. Речь об остановке «Мичурина» на проспекте Богдана Хмельницкого. Павильон убрали на стороне, ведущей в сторону Харьковской горы.

Ранее белгородцы интересовались, почему вместо демонтированного павильона на «Стадионе» ничего не установили. Людям в ожидании автобуса приходится стоять под палящим солнцем в жару или под дождём.

В мэрии Белгорода изначально ответили, что в этом году остановки не будет, так как на эти цели не предусмотрено финансирование. Однако после недовольства горожан администрация выпустила следующий комментарий:

«Указанные объекты снесены по решению суда. В настоящее время изыскиваются средства для обустройства остановки общественного транспорта в соответствии с нормативной документацией. Проработаем вопрос возможности установки лавочек на указанной территории», — ответили чиновники.

Впрочем, возможность установки лавочек белгородцев, судя по комментариям, не впечатлила.

Жалобы не помогли: мэрия Белгорода не планирует замену остановки на «Стадионе»
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Остановка#Инна Рогова#Белгород#Демонтаж#Мичурина#Павильон
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