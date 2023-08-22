«Нам валить отсюда?»: жителей села под Белгородом напугала работа ПВО

В ответ Владимир Перцев успокоил мужчину и заверил его в том, что ситуация находится под контролем, а громкие звуки были связаны с работой российской системы противовоздушной обороны. Если оперативная обстановка изменится, местные власти сообщат об этом населению. А пока нужно соблюдать спокойствие и доверять информации официальных СМИ.