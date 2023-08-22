«Нам валить отсюда?»: жителей села под Белгородом напугала работа ПВО

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
«Что за молчание по Никольскому? Всё хорошо или нам валить отсюда?» — спросил главу района местный житель.
В ответ Владимир Перцев успокоил мужчину и заверил его в том, что ситуация находится под контролем, а громкие звуки были связаны с работой российской системы противовоздушной обороны. Если оперативная обстановка изменится, местные власти сообщат об этом населению. А пока нужно соблюдать спокойствие и доверять информации официальных СМИ.
Да, было громко, вопросов нет. Громко у нас по всей территории области, есть небольшие повреждения сегодня, но мы живём в приграничной зоне. Сегодня и Белгород приграничный, и район приграничный, но ничего серьёзного нет.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, 21 августа в Белгородском районе было сбито три беспилотника ВСУ самолётного типа. Упавшие обломки повредили три частных дома и две машины. Комиссия уже оценила нанесённый имуществу ущерб: дома восстановят, а за авто владельцы получат компенсации.