Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:13

Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

Жители села Никольское под Белгородом задумались о переезде после громких звуков

«Нам валить отсюда?»: жителей села под Белгородом напугала работа ПВО

22 августа 2023, 20:13
Фото: 1MI

Жители села Никольское под Белгородом задумались о переезде после громких звуков

22 августа глава Белгородского района Владимир Перцев провёл прямой эфир и рассказал об оперативной обстановке, а также зачитал жалобу о «молчании по Никольскому».
Сюжет
СВО
«Что за молчание по Никольскому? Всё хорошо или нам валить отсюда?» — спросил главу района местный житель.

В ответ Владимир Перцев успокоил мужчину и заверил его в том, что ситуация находится под контролем, а громкие звуки были связаны с работой российской системы противовоздушной обороны. Если оперативная обстановка изменится, местные власти сообщат об этом населению. А пока нужно соблюдать спокойствие и доверять информации официальных СМИ.

Да, было громко, вопросов нет. Громко у нас по всей территории области, есть небольшие повреждения сегодня, но мы живём в приграничной зоне. Сегодня и Белгород приграничный, и район приграничный, но ничего серьёзного нет.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, 21 августа в Белгородском районе было сбито три беспилотника ВСУ самолётного типа. Упавшие обломки повредили три частных дома и две машины. Комиссия уже оценила нанесённый имуществу ущерб: дома восстановят, а за авто владельцы получат компенсации.

ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской областиТри дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом
#Общество#Белгородский район#Никольское#Кристина Семенчук#Владимир перцев#Приграничный район#СВО#Громкие звуки
Подпишитесь
Частный дом серьёзно пострадал из-за обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород
Сегодня, 08:58
Теперь в Тамбове: стало известно о новом месте работы экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна
Сегодня, 12:52
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Сегодня, 13:45
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Губернатор рассказал, кто будет наклеивать бронеплёнку в белгородских школах
Сегодня, 16:56