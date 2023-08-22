На телевышке в Белгороде изменят подсветку в честь Дня флага России

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Телебашня в Белгороде окрасится в цвета российского триколора 22 августа, в День флага РФ. Такую подсветку включат в ряде городов страны, в том числе Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми.
Появится флаг России и на телебашне в Останкино. Там обновят полотно российского триколора. Его размеры — 4,5 м на 1,5 м, весит он около 2 кг, пишет агентство. В РТРС добавили, что на световом панно телебашен в Нальчике и Нижнем Новгороде отобразится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации».
13 августа на белгородской телевышке также меняли подсветку. Это было связано с 22-летием Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). До этого подсветка менялась в День города, 5 августа. Состояла подсветка из триколора, праздничных огней и поздравлений.