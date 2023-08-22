Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Телебашня в Белгороде окрасится в российский триколор

На телевышке в Белгороде изменят подсветку в честь Дня флага России

22 августа 2023, 08:17
Фото: 1MI

Телебашня в Белгороде окрасится в российский триколор

22 августа телебашни российских городов, в том числе в Белгороде, окрасятся в триколор в честь Дня флага РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Телебашня в Белгороде окрасится в цвета российского триколора 22 августа, в День флага РФ. Такую подсветку включат в ряде городов страны, в том числе Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми.

Появится флаг России и на телебашне в Останкино. Там обновят полотно российского триколора. Его размеры — 4,5 м на 1,5 м, весит он около 2 кг, пишет агентство. В РТРС добавили, что на световом панно телебашен в Нальчике и Нижнем Новгороде отобразится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации».

13 августа на белгородской телевышке также меняли подсветку. Это было связано с 22-летием Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). До этого подсветка менялась в День города, 5 августа. Состояла подсветка из триколора, праздничных огней и поздравлений.

На телевышке в Белгороде вновь изменят подсветку
Узнать подробнее
Читайте также:
Салют в честь Дня города белгородцы увидят только на праздничной подсветке телебашниНа телебашне в Белгороде 22 июня включат красную подсветкуНа телебашне в Белгороде в честь Дня России включат праздничную подсветку
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#День флага#Триколор#Ртрс#Белгород#Наталья Корявых#Подсветка#Телебашня
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников: есть разрушения
Сегодня, 08:04
Завод с украинским владельцем «переехал» из Строителя в Белгород
Сегодня, 08:58
Носков подтвердил уход с поста начальника управления физкультуры и спорта Белгорода
Сегодня, 08:47
В мэрии объяснили, почему в переходе Белгорода положили плитку цветов флага Украины
Сегодня, 07:18
Елена Долманова временно возглавила администрацию губернатора Белгородской области
Сегодня, 09:51
Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения
Сегодня, 09:47