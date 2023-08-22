На телевышке в Белгороде изменят подсветку в честь Дня флага России

Появится флаг России и на телебашне в Останкино. Там обновят полотно российского триколора. Его размеры — 4,5 м на 1,5 м, весит он около 2 кг, пишет агентство. В РТРС добавили, что на световом панно телебашен в Нальчике и Нижнем Новгороде отобразится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации».