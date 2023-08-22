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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

На фестивале «Белгород в цвету» представят десять садов от профессионалов

На фестивале «Белгород в цвету» представят десять садов от профессионалов

22 августа 2023, 09:28
Фото: 1MI
Один из них называется «Шёлковый путь». По задумке создателей, этот сад означает единение Востока и Запада, смешивание культур. Об этом рассказали в мэрии Белгорода.

К фестивалю «Белгород в цвету» подготовят десять садов от профессионалов, в том числе «Шёлковый путь». Темой цветочного праздника в этом году стало наставничество. Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина, участники и победители фестиваля прошлых лет, разработали свою концепцию. Они рассказали, каким будет их сад.

По задумке создателей, «Шёлковый путь» означает единение Востока и Запада, смешивание культур, когда происходит передача ценностей. Они считают, что это должно быть символично, когда люди обмениваются культурным кодом, таким образом и получается наставничество.

Ранее сообщалось, что к фестивалю сделают сад-павильон за 2,3 млн рублей. Арт-объект будет состоять из трёх скульптур, водоёма, деревянного настила, гирлянды и множества декоративных растений.

Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» в этом году пройдёт с 8 по 10 сентября. В связи с темой наставничества горожан ожидают образовательные программы.

Стало известно, когда состоится фестиваль «Белгород в цвету»
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