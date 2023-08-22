На фестивале «Белгород в цвету» представят десять садов от профессионалов

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
К фестивалю «Белгород в цвету» подготовят десять садов от профессионалов, в том числе «Шёлковый путь». Темой цветочного праздника в этом году стало наставничество. Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина, участники и победители фестиваля прошлых лет, разработали свою концепцию. Они рассказали, каким будет их сад.
По задумке создателей, «Шёлковый путь» означает единение Востока и Запада, смешивание культур, когда происходит передача ценностей. Они считают, что это должно быть символично, когда люди обмениваются культурным кодом, таким образом и получается наставничество.
Ранее сообщалось, что к фестивалю сделают сад-павильон за 2,3 млн рублей. Арт-объект будет состоять из трёх скульптур, водоёма, деревянного настила, гирлянды и множества декоративных растений.
Напомним, фестиваль «Белгород в цвету» в этом году пройдёт с 8 по 10 сентября. В связи с темой наставничества горожан ожидают образовательные программы.