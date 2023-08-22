На фестивале «Белгород в цвету» представят десять садов от профессионалов

К фестивалю «Белгород в цвету» подготовят десять садов от профессионалов, в том числе «Шёлковый путь». Темой цветочного праздника в этом году стало наставничество. Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина, участники и победители фестиваля прошлых лет, разработали свою концепцию. Они рассказали, каким будет их сад.