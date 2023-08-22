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Мурал с богатырём на здании ЦМИ

Мурал с богатырём появился на здании ЦМИ в Белгороде

22 августа 2023, 09:56
Фото: Павел Ларичев / vk.com/kesone
Мурал с богатырём на здании ЦМИ
Композицию нанесли на фасад в рамках граффити-фестиваля «ДВИЖение 2.0», который проходил в областном центре с 11 по 13 августа, сообщили в Центре молодёжных инициатив.

На фасаде ЦМИ в Белгороде появился мурал с богатырём. Его нарисовали в рамках граффити-фестиваля «ДВИЖение 2.0», который проходил в областном центре 11–13 августа. Автором работы стал художник Павел Ларичев.

Он занимается граффити более 15 лет и работает в стиле райтинг. 10 лет Павел расписывает стены на заказ. По словам художника, рисуя граффити, он развивается и учится, а ещё это способ коммуникации с людьми.

В начале года белгородцы обсуждали идею мурала в честь бойцов ПВО. Планировалось сделать рисунок богатыря, который закрывает щитом город от летящих ракет. Появиться изображение могло на улице Преображенской.

В прошлом году в Белгороде нарисовали мурал с Виктором Цоем. Он находится между домами № 60 и 62 на улице Сумской. Портрет занял три заборные плиты.

Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИМурал с богатырём на здании ЦМИ
Мурал с богатырём на здании ЦМИ
Фото: группа ЦМИ ВК
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