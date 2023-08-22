Мурал с богатырём появился на здании ЦМИ в Белгороде

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На фасаде ЦМИ в Белгороде появился мурал с богатырём. Его нарисовали в рамках граффити-фестиваля «ДВИЖение 2.0», который проходил в областном центре 11–13 августа. Автором работы стал художник Павел Ларичев.
Он занимается граффити более 15 лет и работает в стиле райтинг. 10 лет Павел расписывает стены на заказ. По словам художника, рисуя граффити, он развивается и учится, а ещё это способ коммуникации с людьми.
В начале года белгородцы обсуждали идею мурала в честь бойцов ПВО. Планировалось сделать рисунок богатыря, который закрывает щитом город от летящих ракет. Появиться изображение могло на улице Преображенской.
В прошлом году в Белгороде нарисовали мурал с Виктором Цоем. Он находится между домами № 60 и 62 на улице Сумской. Портрет занял три заборные плиты.