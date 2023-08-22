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Мошенники за неделю украли у белгородцев более 18 млн рублей

Мошенники за неделю украли у белгородцев более 18 млн рублей

22 августа 2023, 08:49
Фото: Midjourney
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали как минимум шесть пожилых белгородцев, которые переводили деньги якобы из-за ДТП с участием их родственников. Всего же от действий злоумышленников пострадали 85 человек, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородской области за неделю от действий мошенников пострадали 85 человек. За семь дней доверчивые белгородцы перевели аферистам в общем более 18 млн рублей, причём 9 млн рублей были взяты в кредит.

Жертвами мошенников по итогам прошедшей недели стали шесть пенсионеров, которые перевели аферистам деньги под предлогом участия в ДТП их родственников. Белгородцам вновь напомнили, что нужно незамедлительно обращаться в полицию в случае обмана и призвали рассказать родственникам о таком виде мошенничества.

Напомним, на прошлой неделе телефонные мошенники похитили у белгородцев 19 млн рублей. Аферисты, как правило, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. По фактам мошенничества возбудили несколько уголовных дел.

Телефонные мошенники за неделю похитили у белгородцев 19 млн рублей
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#Белгородская область#Происшествия#Пенсионеры#Мошенничество#Полиция#Мошенники#Обман#Родственники#Наталья Корявых#Аферисты
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