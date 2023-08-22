Мошенники за неделю украли у белгородцев более 18 млн рублей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Белгородской области за неделю от действий мошенников пострадали 85 человек. За семь дней доверчивые белгородцы перевели аферистам в общем более 18 млн рублей, причём 9 млн рублей были взяты в кредит.
Жертвами мошенников по итогам прошедшей недели стали шесть пенсионеров, которые перевели аферистам деньги под предлогом участия в ДТП их родственников. Белгородцам вновь напомнили, что нужно незамедлительно обращаться в полицию в случае обмана и призвали рассказать родственникам о таком виде мошенничества.
Напомним, на прошлой неделе телефонные мошенники похитили у белгородцев 19 млн рублей. Аферисты, как правило, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. По фактам мошенничества возбудили несколько уголовных дел.