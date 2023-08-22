Мошенники за неделю украли у белгородцев более 18 млн рублей

Жертвами мошенников по итогам прошедшей недели стали шесть пенсионеров, которые перевели аферистам деньги под предлогом участия в ДТП их родственников. Белгородцам вновь напомнили, что нужно незамедлительно обращаться в полицию в случае обмана и призвали рассказать родственникам о таком виде мошенничества.