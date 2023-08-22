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Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения

Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения

22 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI
Материалы появились на сайте Арбитражного суда Белгородской области. Категория дела касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из совершения с землёй сделок аренды.

Администрация Белгорода обратилась в Арбитражный суд области с иском к АО КБ «Руснарбак» о взыскании неосновательного обогащения за период с 22 октября 2014 года по 31 декабря 2021 года в размере 2,2 млн рублей, процентов за пользование чужими деньгами за период с 26 декабря 2014 года по 8 февраля 2022 года в размере 538 тыс. рублей.

25 мая 2023 года в суд от истца поступило заявление об уточнении исковых требований — мэрия просила взыскать 1,9 млн рублей неосновательного обогащения и 643 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, продолжив начисление процентов на сумму долга с 17 ноября 2022 года по день фактического исполнения денежного обязательства.

Известно, что категория дела касалась неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из совершения с землёй сделок аренды.

18 августа стало известно, что иск администрации суд удовлетворил частично. С АО КБ «Руснарбанк» должны взыскать 772 600 рублей неосновательного обогащения за период с 4 февраля 2019 года по 31 декабря 2021 года, 89 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, продолжив начисление процентов за пользование чужими деньгами на сумму задолженности с 17 ноября 2022 года по день фактического исполнения обязательств. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

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