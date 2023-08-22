Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения

18 августа стало известно, что иск администрации суд удовлетворил частично. С АО КБ «Руснарбанк» должны взыскать 772 600 рублей неосновательного обогащения за период с 4 февраля 2019 года по 31 декабря 2021 года, 89 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, продолжив начисление процентов за пользование чужими деньгами на сумму задолженности с 17 ноября 2022 года по день фактического исполнения обязательств. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.